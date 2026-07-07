Fußball
WM 2026: Belgien will Fall Balogun "weiterhin verfolgen"
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
WM 2026: "Stellt alles infrage!" Klopp schießt im Balogun-Skandal gegen FIFA
Videoclip • 03:54 Min
Der Skandal um US-Stürmer Folarin Balogun bleibt trotz des Ausscheidens der USA ein kontroverses Thema. Die Belgier lassen nicht locker.
Der belgische Fußballverband (RBFA) wird den "Fall Balogun" auch nach Belgiens Weiterkommen im WM-Achtelfinale gegen die USA weiter beobachten.
Grund dafür seien Bedenken hinsichtlich "Rechtssicherheit, Transparenz, Gleichbehandlung und Fair Play", erklärte der Verband am Dienstag in einer Pressemitteilung.
WM 2026: Balogun-Bewährung ist der nächste Tiefpunkt der FIFA und von Infantino - Kommentar
Man sei "stolz auf die Reaktion der Roten Teufel auf dem Platz", hieß es in der Erklärung am Tag nach dem 4:1-Erfolg, werde den Fall "aber weiterhin außerhalb des Spielfelds verfolgen".
WM 2026 - Nach Sieg gegen die USA: Belgien feiert mit Spott und Häme
Nächste Livestreams
- Bald verfügbar
Mittwoch, 08.07. 13:45 • Radsport
Tour de France im Livestream: 5. Etappe
240 MinBald verfügbar
Mittwoch, 08.07. 13:45 • Radsport
Tour de France im Livestream: 5. Etappe
240 Min
- Bald verfügbar
Mittwoch, 08.07. 22:15 • WWE
WWE RAW im Stream
145 MinBald verfügbar
Mittwoch, 08.07. 22:15 • WWE
WWE RAW im Stream
145 Min
Der größte WM-Skandal
Der belgische Verband ist "überzeugt, dass der internationale Fußball ein Disziplinar- und Verwaltungssystem benötigt, das die Prinzipien der Rechtssicherheit, Transparenz, Gleichbehandlung und des Fair Play uneingeschränkt wahrt", schrieb der RBFA. Man wolle "jegliche Form von Willkür vermeiden" und fühle sich in diesem Vorgehen "von Millionen von Fans weltweit sowie von vielen anderen Verbänden unterstützt".
WM 2026 - Bezeichnendes Statement: Causa Balogun bringt Infantino in Bedrängnis
Die Vorbereitungen auf das Achtelfinalspiel zwischen den USA und Belgien hatten im Schatten einer Kontroverse um Folarin Balogun gestanden. Nachdem der US-Stürmer im Sechzehntelfinale des Feldes verwiesen worden war, hob der Weltverband FIFA die Sperre nachträglich auf.
Damit stand Balogun am Dienstag in Seattle zur Verfügung. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor bestätigt, dass er FIFA-Präsident Gianni Infantino, zu dem er ein enges Verhältnis pflegt, angerufen und eine Überprüfung der Sperre gefordert habe.
WM 2026: DFB-Präsident Neuendorf will "Fall Balogun" nicht "zu den Akten legen"
Mehr Fußball-News
WM
WM 2026: Wer steht im Viertelfinale? Spielplan, Termine, Uhrzeiten - nur zwei Spiele laufen im Free-TV
WM
Elfer-Drama gegen Kolumbien: Schweiz im WM-Viertelfinale
WM
Erling Haaland: Warum steht "Braut" mit auf dem Trikot?
WM
Pochettinos Zukunft bei den USA unklar
WM
Ägypten wittert Betrug: "Warum gibt es keine Fairness?"
WM
Haaland mit emotionalem Brief an Familie von verstorbenem Jungen