WM 2026: Belgien will Fall Balogun "weiterhin verfolgen"

WM 2026: "Stellt alles infrage!" Klopp schießt im Balogun-Skandal gegen FIFA

Der Skandal um US-Stürmer Folarin Balogun bleibt trotz des Ausscheidens der USA ein kontroverses Thema. Die Belgier lassen nicht locker.

Der belgische Fußballverband (RBFA) wird den "Fall Balogun" auch nach Belgiens Weiterkommen im WM-Achtelfinale gegen die USA weiter beobachten.

Grund dafür seien Bedenken hinsichtlich "Rechtssicherheit, Transparenz, Gleichbehandlung und Fair Play", erklärte der Verband am Dienstag in einer Pressemitteilung.

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Man sei "stolz auf die Reaktion der Roten Teufel auf dem Platz", hieß es in der Erklärung am Tag nach dem 4:1-Erfolg, werde den Fall "aber weiterhin außerhalb des Spielfelds verfolgen".

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