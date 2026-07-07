WM 2026: Manuel Gräfe wittert Schiri-Verschwörung gegen Europa

Ex-Schiedsrichter Manuel Gräfe sieht bei angeblichen Fehlentscheidungen ein System: Nord- und Südamerika gegen Europa.

Der ehemalige Schiedsrichter Manuel Gräfe wittert einen weiteren Eklat und richtet seine Kritik gegen die nord- und südamerikanischen Fußballverbände.

"Politik in Verbänden, wie UEFA und FIFA, gab es, gibt es und wird es immer geben. In einem normalen Maßstab ist das auch kein Problem. Aber wie bei dieser WM die Maßstäbe und Grenzen von Fairness und Objektivität gesprengt werden, ist ein Skandal", sagte Gräfe gegenüber "Sport Bild".

Der Ex-Bundesliga-Schiedsrichter äußert dabei den Verdacht, dass CONCACAF und CONMEBOL im Turnierverlauf gemeinsame Sache machen könnten: "Man muss so deutlich sagen: CONCACAF und CONMEBOL, also Südamerika wie Latein- und Mittelamerika, arbeiten oft sportpolitisch im Fußball zusammen."

Das habe sich seiner Ansicht nach bereits in mehreren Szenen dieser WM gezeigt.