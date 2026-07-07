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WM 2026 - Nach Sieg gegen die USA: Belgien feiert mit Spott und Häme
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
WM 2026: Mats Hummels redet sich in FIFA-Rage -"Katastrophe"
Videoclip • 03:13 Min
Dass Belgien die USA in einem von einer fragwürdigen Nicht-Sperre überschatteten Spiel am Ende souverän schlug, kosteten die Spieler sowie der Social-Media-Admin der Belgier vollends aus.
Die belgische Nationalmannschaft hat ihren Sieg im WM-Achtelfinale gegen die USA mit Hohn und Spott gefeiert.
Besonders mit dem Jubel nach Romelu Lukakus Tor zum 4:1-Endstand in der Nachspielzeit setzte die Mannschaft ein Zeichen: Angeführt vom Torschützen führte sie den Trump-Tanz auf - eine klare Anspielung auf die Rolle des US-Präsidenten in der "Causa Balogun". Die Rot-Sperre gegen den US-Stürmer war vor dem Spiel durch die FIFA aufgehoben worden.
Auch via Social Media griffen die Belgier das Thema auf. Der Instagram-Account der Roten Teufel postete ein Bild von Lukakus Jubel mit dem Untertitel: "Hebt das hier auf". Unter einem anderen Beitrag hieß es sarkastisch: "Es heißt Fußball und nicht Soccer."
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Balogun-Rot: Trump hatte Infantino um Überprüfung gebeten
Hintergrund ist die Rote Karte, die der US-Spieler Folarin Balogun im Sechzehntelfinale gegen Bosnien und Herzegowina (2:0) erhalten hatte. Die Sperre gegen ihn wurde jedoch vom Weltverband nicht direkt im nächsten Spiel vollstreckt, sondern zur Bewährung ausgesetzt.
Dies geschah nach einem Anruf von US-Präsident Donald Trump bei FIFA-Boss Gianni Infantino. Trump sagte, er habe lediglich "um eine Überprüfung" gebeten. Die FIFA wies vehement zurück, dass der US-Präsident Einfluss genommen habe.
Die Belgier hatten vor dem Spiel angekündigt, Protest gegen die Spielwertung einlegen zu wollen, falls Balogun auflaufen sollte - nach dem Sieg war dies nicht mehr nötig.
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