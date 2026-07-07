WM 2026 - Nach Sieg gegen die USA: Belgien feiert mit Spott und Häme

Dass Belgien die USA in einem von einer fragwürdigen Nicht-Sperre überschatteten Spiel am Ende souverän schlug, kosteten die Spieler sowie der Social-Media-Admin der Belgier vollends aus.

Die belgische Nationalmannschaft hat ihren Sieg im WM-Achtelfinale gegen die USA mit Hohn und Spott gefeiert.

Besonders mit dem Jubel nach Romelu Lukakus Tor zum 4:1-Endstand in der Nachspielzeit setzte die Mannschaft ein Zeichen: Angeführt vom Torschützen führte sie den Trump-Tanz auf - eine klare Anspielung auf die Rolle des US-Präsidenten in der "Causa Balogun". Die Rot-Sperre gegen den US-Stürmer war vor dem Spiel durch die FIFA aufgehoben worden.

Auch via Social Media griffen die Belgier das Thema auf. Der Instagram-Account der Roten Teufel postete ein Bild von Lukakus Jubel mit dem Untertitel: "Hebt das hier auf". Unter einem anderen Beitrag hieß es sarkastisch: "Es heißt Fußball und nicht Soccer."