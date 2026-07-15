WM 2026: Mbappe spürt "enorm viel Enttäuschung" - Deschamps will über Schiedsrichter sprechen

Das überraschende Aus im WM-Halbfinale trifft Frankreich hart. Kylian Mappe zeigt sich selbstkritisch, während Nationaltrainer Didier Deschamps eine Frage zum Schiedsrichter stellt.

Kylian Mbappé wusste, dass es vorbei war, als er in der 89. Minute einen Freistoß aus bester Position weit über das spanische Tor schoss. 0:2 stand es im Halbfinale von Arlington, die Zeit lief unerbittlich davon - und der bisher so irrsinnig starke Superstar fand im wichtigsten WM-Spiel einfach nicht statt. So ging es Ousmane Dembélé, so ging es auch Michael Olise: Der französische Super-Dreizack kratzte nicht mal an der stählernen spanischen Abwehr.

"Ich denke, wir haben nicht das Spiel gemacht, das wir machen wollten, weder taktisch, noch technisch, noch in Bezug auf das Gesamtlevel, das wir gezeigt haben. Und wenn du in einem WM-Halbfinale nicht das machst, was du machen sollst, gewinnst du nicht", sagte Mbappé beim französischen Sender "M6".

Und weiter: "Es war ein Traum für uns, ins Finale zu kommen, unserem Land die Möglichkeit zu geben, weiter zu träumen und Geschichte zu schreiben. Wenn man gewinnt, gewinnt man mit erhobenem Haupt, also muss man, wenn man verliert, auch mit erhobenem Haupt verlieren."