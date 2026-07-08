ran Fußball WM 2026: Elfer-Zoff vor Argentinien-Sieg! Ittrich hätte gepfiffen Videoclip • 04:59 Min Link kopieren Teilen

Bei Ägypten herrschen nach dem bitteren WM-Aus gegen Argentinien Frust und Trauer. Der Verband protestiert bei der FIFA gegen den Schiedsrichter.

Das unglückliche WM-Aus der ägyptischen Fußball-Nationalmannschaft im WM-Achtelfinale hat Folgen. Ägypten hat offiziell bei der FIFA Protest gegen das Ergebnis eingelegt. Verbandspräsident Hany Abo Rida reichte bereits unmittelbar nach dem Abpfiff bei der FIFA eine formelle Beschwerde gegen Schiedsrichter Francois Letexier und sein Team ein. So spielte dieser aus Sicht der Ägypter eine "entscheidende Rolle" beim Last-Minute-Sieg der Argentinier um Superstar Lionel Messi. Doch damit nicht genug: Der ägyptische Verband beantragte zudem offiziell, dass das französische Schiedsrichterteam um Letexier aufgrund von schwerwiegenden Fehlern für den Rest des Turniers ausgeschlossen werden soll.

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Argentinischer Druck auf den Referee? Direkt nach der 2:3-Pleite gegen Argentinien hatte Ägyptens Nationaltrainer Hossam Hassan schwere Vorwürfe erhoben. "Wir waren besser als der Weltmeister, aber das Ergebnis ist durch interne und externe Faktoren beeinflusst worden", sagte der 59-Jährige. "Die Argentinier haben Druck auf den Schiedsrichter ausgeübt", behauptete Hassan und betonte, man habe ihn im Vorfeld "abgelehnt". Vor allem die spielentscheidende Szene brachte ihn in Rage: "Ein Elfmeter für uns ist nicht einmal vom VAR gecheckt worden." Moral und Messi: So marschiert Argentinien Richtung Titel Nach Ansicht der Ägypter habe es vor dem argentinischen Siegtor durch Enzo Fernández (90.+2) ein Foul an Hamdy Fathy im argentinischen Strafraum gegeben. Tatsächlich hatte Argentiniens Alexis Mac Allister Fathy leicht am Trikot gezogen, doch statt auf Strafstoß für Ägypten entschied Letexier auf Weiterspielen. Im direkten Gegenzug fiel das 3:2. Auch der VAR griff nicht mehr ein. Schiedsrichter-Experte Pattrick Ittrich stellte bei "MagentaTV" klar: "Für mich ist das eigentlich ein Strafstoß."