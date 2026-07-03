WM 2026 - Sieg gegen den Ex-Trainer: Schweiz zieht gegen Algerien weiter

ran Fußball WM 2026: Spanien schlägt tapferen ÖFB! Netz zieht über DFB-Team her Videoclip • 02:11 Min Link kopieren Teilen

Die Schweiz hat das Achtelfinale der WM erreicht. Gegen Algerien und den Schweizer Trainer Vladimir Petkovic gewannen die "Eidgenossen" souverän.

Erfolgreiches Wiedersehen mit dem Ex: Die Fußball-Nationalmannschaft der Schweiz darf nach einem souveränen Sieg im Duell mit ihrem ehemaligen Trainer Vladimir Petkovic weiter von der besten WM ihrer Geschichte träumen. Die Mannschaft um Anführer Granit Xhaka gewann ihr Sechzehntelfinale gegen das vom früheren Erfolgscoach trainierte Algerien in Vancouver mit 2:0 (1:0) und kam ihrem groß ausgerufenen Ziel einen deutlichen Schritt näher.

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WM 2026: Schweiz startet furios in beide Halbzeiten Breel Embolo (10.) und Dan Ndoye (46.) schossen die Mannschaft von Trainer Murat Yakin zum ersten K.o.-Sieg bei einer WM seit dem Zweiten Weltkrieg. Der Sieg hätte höher ausfallen können, Fabian Rieder vom FC Augsburg verfehlte allerdings das leere Tor (80.). Im Achtelfinale treffen die Schweizer am Dienstag (22.00 Uhr MESZ) erneut in Vancouver auf Kolumbien oder Ghana. Gewinnen sie auch dort, wäre das große Ziel bereits erreicht: Ins Viertelfinale hatte es die Schweizer bei einer WM nur 1934 und 1938 geschafft. Dafür mussten sie jedoch jeweils nur ein Spiel gewinnen. Beide Turniere begannen damals gleich mit dem Achtelfinale, eine Vorrunde, geschweige denn danach ein Sechzehntelfinale, gab es nicht. Petkovic hatte vor der Partie selbstredend im Fokus gestanden. Für ihn sei das Wiedersehen mit der Schweiz natürlich "speziell", sagte er. Von 2014 bis 2021 hatte der heute 62-Jährige die Nati geprägt wie kaum ein anderer Trainer vor ihm. Es seien "sieben Jahre lang viel Freude und Vergnügen" gewesen, sagte Petkovic: "Aber heute bin ich der Trainer von Algerien." Und als dieser musste er schnell einen Rückschlag wegstecken. Beim ersten Angriff der Schweizer behauptete sich Jungstar Johan Manzambi im Laufduell mit Aissa Mandi und legte von der Grundlinie zurück auf Embolo, der nur noch einschieben musste. Ein bitter Auftakt für die Algerier, die bis dahin deutlich besser im Spiel waren.