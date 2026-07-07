K.o.-Phase
WM 2026: Wer schafft es ins Viertelfinale? Alle Achtelfinal-Spiele in der Übersicht
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
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Videoclip • 05:10 Min
Bei der ersten XXL-WM ist das Achtelfinale bereits die zweite Runde der K.o.-Phase. Wer zieht ins Viertelfinale ein und wer muss nach Hause fahren? ran gibt einen Überblick.
Deutschland ist schon zu Hause. Doch die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada nimmt jetzt erst richtig Fahrt auf. Die Achtelfinals stehen auf dem Programm.
Und obwohl es noch relativ früh im Turnier ist, gibt's das ein oder andere Schmankerl. Gastgeber Mexiko fordert England heraus. Und Superstar Cristiano Ronaldo will mit seinen Portugiesen den amtierenden Europameister Spanien aus dem Wettbewerb schießen.
Nach dem Wackelauftritt von Titelverteidiger Argentinien gegen Kap Verde warten auf WM-Rekordtorschütze Lionel Messi und sein Team die starken Ägypter. Hier seht ihr alle Begegnungen im Überblick:
Samstag, 04.07.2026
19 Uhr: Kanada vs. Marokko in Houston 0:3
23 Uhr: Paraguay vs. Frankreich in Philadelphia 0:1
Sonntag, 05.07.2026
22 Uhr: Brasilien vs. Norwegen in New York 1:2
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Montag, 06.07.2026
2 Uhr: Mexiko vs. England in Mexico City 2:3
21 Uhr: Portugal vs. Spanien in Dallas 0:1
Dienstag, 07.07.2026
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