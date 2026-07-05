ran Mehr Sport Naomi Osaka und ihre wildesten Outfits Videoclip • 01:10 Min Link kopieren Teilen

Der erfolgreiche Run von Jan-Lennard Struff beim Grand Slam in Wimbledon geht weiter. Der 36-Jährige profitiert dieses Mal von der Aufgabe seines Gegners und steht im Viertelfinale.

Jan-Lennard Struff hat nach seinem nächsten Comeback sensationell das Viertelfinale in Wimbledon erreicht. Der 36-Jährige profitierte beim Stand von 3:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 7:5, 4:2 von der Aufgabe seines polnischen Gegners Hubert Hurkacz und zog erstmals bei einem Grand Slam in die Runde der letzten acht ein. Dort könnte nun der italienische Titelverteidiger Jannik Sinner warten. Wimbledon: Alexander Zverev steht erneut im Achtelfinale - nun wartet Lehecka Nachdem Struff im fünften Satz nach 3:40 Stunden Spielzeit das Break gelang, warf der unter Rückenschmerzen leidende Hurkacz entnervt seinen Schläger weg und gab auf. "Es so zu beenden ist ein Jammer", sagte Struff und ergänzte: "Ich bin sehr glücklicj. Das Ende war ziemlich hart. Es ist unglaublich. Man sollte niemals aufgeben." Seine Wimbledon-Reise sei "einfach verrückt".

- Anzeige -

- Anzeige -

Erster Viertelfinal-Einzug für Struff bei einem Grand Slam Struff setzte beim Rasenklassiker seinen Siegeszug fort, der sich im Vorfeld nicht angedeutet hatte: Seit Oktober hatte er bei keinem Turnier im Hauptfeld zwei Matches gewonnen. Der Warsteiner startete als Nummer 74 der Welt im All England Club, im Live-Ranking liegt er jetzt schon auf Platz 40. Auch gegen Hurkacz zeigte Struff eine starke Leistung, ließ sich von einem Zwei-Satz-Rückstand nicht aus der Ruhe bringen und befreite sich wie in den Runden zuvor aus einer schier aussichtslosen Situation. Im 47. Anlauf bei einem der vier großen Turniere feiert Struff nun seine Viertelfinal-Premiere. Seit der Einführung des Profitennis 1968 hatte nur der Franzose Fabrice Santoro länger warten müssen, bis ihm das gelungen war (54 Versuche). Mit seinen 36 Jahren ist Struff zudem nun der älteste Spieler, der in Wimbledon und überhaupt bei einem Grand Slam zum ersten Mal in der drittletzten Runde steht. Gegner ist dort entweder Topfavorit Sinner oder der japanische Qualifikant Shintaro Mochizuki.