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FC Bayern: Mittelfeld-Talent Noel Aseko wechselt zur Bundesliga-Konkurrenz

Veröffentlicht:

von SID

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FC Bayern: Lennart Karl präsentiert freshen Urlaubs-Look

Videoclip • 01:02 Min

Die Eintracht macht am Samstag den Transfer von Noel Aseko öffentlich. Der defensive Mittelfeldspieler, den die Bayern in der vergangenen Saison an Zweitligist Hannover 96 ausgeliehen hatten, unterschreibt in Frankfurt einen Vertrag bis Juni 2031.

Eintracht Frankfurt hat den deutschen Juniorennationalspieler Noel Aseko von Rekordmeister Bayern München verpflichtet. Wie die Eintracht am Samstag mitteilte, unterschrieb der defensive Mittelfeldspieler, der in der vergangenen Saison an Zweitligist Hannover 96 ausgeliehen war, in Frankfurt einen Vertrag bis Juni 2031.

"Noel Aseko hat in Hannover in einer körperlich anspruchsvollen Liga eindrucksvoll nachgewiesen, dass er auch die physischen Voraussetzungen für den nächsten Schritt mitbringt", sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche über den 20-Jährigen, der sich durch seinen "gesunden Offensivdrang und sein außergewöhnliches Antizipationsvermögen" auszeichne.

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Aseko wechselte von Hertha BSC zum FC Bayern

Der in der Jugendabteilung von Hertha BSC ausgebildete Aseko hatte sich 2022 Bayern München angeschlossen, von wo aus er ab Februar 2025 an Hannover 96 verliehen wurde. Bei den Niedersachsen kam er in eineinhalb Jahren auf 33 Zweitligaspiele und zählte in der vergangenen Saison zum Stammpersonal des Tabellenvierten. Dabei steuerte der 23-malige Juniorennationalspieler, der zuletzt fünf Mal in der U21 des DFB auflief, in der Liga drei Tore und sechs Vorlagen bei.

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