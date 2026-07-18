Die Eintracht macht am Samstag den Transfer von Noel Aseko öffentlich. Der defensive Mittelfeldspieler, den die Bayern in der vergangenen Saison an Zweitligist Hannover 96 ausgeliehen hatten, unterschreibt in Frankfurt einen Vertrag bis Juni 2031.

Eintracht Frankfurt hat den deutschen Juniorennationalspieler Noel Aseko von Rekordmeister Bayern München verpflichtet. Wie die Eintracht am Samstag mitteilte, unterschrieb der defensive Mittelfeldspieler, der in der vergangenen Saison an Zweitligist Hannover 96 ausgeliehen war, in Frankfurt einen Vertrag bis Juni 2031.

"Noel Aseko hat in Hannover in einer körperlich anspruchsvollen Liga eindrucksvoll nachgewiesen, dass er auch die physischen Voraussetzungen für den nächsten Schritt mitbringt", sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche über den 20-Jährigen, der sich durch seinen "gesunden Offensivdrang und sein außergewöhnliches Antizipationsvermögen" auszeichne.