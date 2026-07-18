Bundesliga
FC Schalke 04: Axel Hefer nach versuchter Revolte von Fanbündnis im Aufsichtsrat bestätigt
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:27 Min
Auf der Mitgliederversammlung von Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 ist die große Revolte ausgeblieben: Aufsichtsratschef Axel Hefer wurde erneut in das Kontrollgremium gewählt.
Trotz lebhafter Diskussionen hat Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 seinen Aufsichtsratsvorsitzenden Axel Hefer (49) erneut in das Gremium gewählt. Der einflussreiche Schalker Fan-Club Verband (SFCV) hatte sich vor der Mitgliederversammlung am Samstag öffentlich gegen die Wiederwahl Hefers und für zwei andere Kandidaten ausgesprochen.
Hefer, der seit 2021 Aufsichtsratsvorsitzender der Königsblauen ist, erhielt 2975 Stimmen. Auch Holger Brauner wurde mit 2498 Stimmen in seinem Amt bestätigt. Die vom SFCV unterstützten Kandidaten Malte Stuckmann (1911 Stimmen) und Michael Esken (1188 Stimmen) scheiterten hingegen.
"Wir sind auf einem guten Weg. Wir werden wieder zu alter Stärke zurückkehren. Aber es wird noch einige Jahre dauern", betonte Hefer. Für die kommende Saison steht für den Klub, von dessen über 220.000 Vereinsmitgliedern 4902 stimmberechtigte in der Veltins-Arena anwesend waren, jedoch zunächst "nur der Klassenerhalt" im Fokus.
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