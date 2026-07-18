Bundesliga
Bundesliga: Borussia Dortmund besiegt Oberhausen - Alle Testspielergebnisse der Bundesliga und 2. Bundesliga
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball Bundesliga
Bundesliga-Stars setzen auf besondere Vorbereitung
Videoclip • 01:12 Min
Die WM ist noch nicht vorbei, aber die Vorbereitungen für die Bundesliga und 2. Bundesliga laufen bereits auf Hochtouren. Borussia Dortmund hat das erste Testspiel für sich entscheiden können. Die Ergebnisse der Testspiele im Überblick.
Borussia Dortmund hat das erste Testspiel vor der kommenden Saison der Fußball-Bundesliga gewonnen. Gegen den Vizemeister der Regionalliga West, Rot-Weiß Oberhausen, setzte sich der BVB 3:1 (1:1) durch. Dabei standen bei den Dortmundern trotz des Fehlens vieler WM-Teilnehmer und Stammspieler mit Jobe Bellingham und Fabio Silva immerhin zwei Leistungsträger in der Startelf.
Die Tore für das Team von Cheftrainer Niko Kovac erzielten Neuzugang Justin Lerma (45.), der zur Halbzeit eingewechselte Torjäger Serhou Guirassy (55.) sowie U23-Spieler Takato Yamamoto (78.). Rot-Weiß Oberhausen hatte durch Timur Kesim (5.) die frühe Führung erzielt.
Für Borussia Dortmund beginnt die neue Bundesligasaison am 29. August (18.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den Hamburger SV. Rot-Weiß Oberhausen hingegen startet bereits am 31. Juli in die Regionalliga West und ist im Eröffnungsspiel (19.30 Uhr) auswärts beim Bonner SC gefordert.
Die Ergebnisse der restlichen Bundesliga-Testspiele am Samstag:
1. FC Köln - FC Rheinsüd Köln 5:0
Wuppertaler SV - Borussia Mönchengladbach 0:6
FC Verden 04 - SV Werder Bremen 2:6
Sportfreunde Baumberg - Bayer 04 Leverkusen 0:7
FC Gießen - Eintracht Frankfurt 1:7
FC Augsburg - Schwaben-Auswahl 5:0
VSG Altglienicke - RB Leipzig 1:2
TSG Hoffenheim - SGV Heilbronn-Freiberg 3:0
FC Aarau - 1. FC Union Berlin 2:1
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Die Ergebnisse der Zweitliga-Testspiele am Samstag:
Hannover 96 - VfL Osnabrück 2:1
Karlsruher SC - Shimizu S-Pulse 3:1
Karlsruher SC - Shimizu S-Pulse 1:1 (Doppeltest, wegen einer Unwetterwarnung vorzeitig beendet)
FC Zürich - SpVgg Greuther Fürth 2:3
Holstein Kiel - Swansea City AFC 2:2
Waldhof Mannheim - 1. FC Nürnberg 2:3
SV Schöningen - 1. FC Magdeburg 0:4
DSC Arminia Bielefeld - FC Bologna 4:0
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