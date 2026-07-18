Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Bundesliga

Bundesliga: Borussia Dortmund besiegt Oberhausen - Alle Testspielergebnisse der Bundesliga und 2. Bundesliga

Veröffentlicht:

von SID

ran Fußball Bundesliga

Bundesliga-Stars setzen auf besondere Vorbereitung

Videoclip • 01:12 Min

Die WM ist noch nicht vorbei, aber die Vorbereitungen für die Bundesliga und 2. Bundesliga laufen bereits auf Hochtouren. Borussia Dortmund hat das erste Testspiel für sich entscheiden können. Die Ergebnisse der Testspiele im Überblick.

Borussia Dortmund hat das erste Testspiel vor der kommenden Saison der Fußball-Bundesliga gewonnen. Gegen den Vizemeister der Regionalliga West, Rot-Weiß Oberhausen, setzte sich der BVB 3:1 (1:1) durch. Dabei standen bei den Dortmundern trotz des Fehlens vieler WM-Teilnehmer und Stammspieler mit Jobe Bellingham und Fabio Silva immerhin zwei Leistungsträger in der Startelf.

Die Tore für das Team von Cheftrainer Niko Kovac erzielten Neuzugang Justin Lerma (45.), der zur Halbzeit eingewechselte Torjäger Serhou Guirassy (55.) sowie U23-Spieler Takato Yamamoto (78.). Rot-Weiß Oberhausen hatte durch Timur Kesim (5.) die frühe Führung erzielt.

Für Borussia Dortmund beginnt die neue Bundesligasaison am 29. August (18.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den Hamburger SV. Rot-Weiß Oberhausen hingegen startet bereits am 31. Juli in die Regionalliga West und ist im Eröffnungsspiel (19.30 Uhr) auswärts beim Bonner SC gefordert.

Die Ergebnisse der restlichen Bundesliga-Testspiele am Samstag:

- Anzeige -
- Anzeige -

Fußball-Livestreams:

  • Bald verfügbar

    Sonntag, 19.07. 11:00 • Fussball

    Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Bald verfügbar

    Sonntag, 19.07. 11:00 • Fussball

    Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

  • Bald verfügbar

    Sonntag, 19.07. 19:30 • Fussball

    Das aktuelle Sportstudio im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    90 Min

    Bald verfügbar

    Sonntag, 19.07. 19:30 • Fussball

    Das aktuelle Sportstudio im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    90 Min

Die Ergebnisse der Zweitliga-Testspiele am Samstag:

Auch interessant: Axel Hefer nach versuchter Revolte von Fanbündnis im Aufsichtsrat bestätigt

Mehr Bundesliga: