WM 2026: Im Turnier getrennt! Spaniens Finalheld ist wieder single

Im Internet sind angebliche Bilder des dritten Trikots des FC Bayern für die kommende Saison aufgetaucht. Die Fans reagieren alles andere als begeistert auf das Design.

Der FC Bayern hatte gerade sein Auswärtstrikot für die kommende Saison offiziell vorgestellt.

Jetzt wurde das vermeintliche dritte Trikot des deutschen Rekordmeisters im Verkauf gesichtet. Das berichtet "Footy Headlines".