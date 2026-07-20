Bundesliga
FC Bayern München: Neues Trikot im Verkauf aufgetaucht - Fans reagieren entsetzt
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
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Videoclip • 01:05 Min
Im Internet sind angebliche Bilder des dritten Trikots des FC Bayern für die kommende Saison aufgetaucht. Die Fans reagieren alles andere als begeistert auf das Design.
Der FC Bayern hatte gerade sein Auswärtstrikot für die kommende Saison offiziell vorgestellt.
Jetzt wurde das vermeintliche dritte Trikot des deutschen Rekordmeisters im Verkauf gesichtet. Das berichtet "Footy Headlines".
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Nachdem die Fans sehr überzeugt von den beiden bisher vorgestellten Trikots der neuen Spielzeit waren, trifft dieses nun überhaupt nicht ihren Geschmack. Tatsächlich sind die Farben gewöhnungsbedürftig. Ein Fan prophezeit dann auch, dass kein einziges Trikot verkauft wird.
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