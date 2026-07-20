Knall beim FC Schalke 04: Gleich zwei prominente Namen ziehen ihre Kandidatur für das Ehrenpräsidium zurück.

Der FC Schalke 04 ist immer wieder für eine Überraschung gut.

Vor der Jahreshauptversammlung der Königsblauen haben Ex-Coach Huub Stevens und der ehemalige Klubboss Clemens Tönnies laut "Bild" und "WAZ" ihre Kandidatur zur Wahl ins Ehrenpräsidium zurückgezogen.

Hintergrund der Entscheidung sind demnach interne Vorbehalte – und ein kontroverser Satzungsänderungsantrag, der es Mitgliedern des Ehrenpräsidiums verbieten soll, sich öffentlich über den Klub zu äußern.

"In den vergangenen Wochen haben wir in vielen Gesprächen aber auch gemerkt, dass es rund um unsere Kandidatur für das Ehrenpräsidium Vorbehalte und Diskussionen gibt", zitiert die "Bild" aus einem Schreiben von Stevens und Tönnies.