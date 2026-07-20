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FC Bayern München: Neues Auswärtstrikot im Retro-Look vorgestellt
Aktualisiert:von ran
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FC Bayern: Lennart Karl präsentiert freshen Urlaubs-Look
Videoclip • 01:02 Min
Der FC Bayern München hat sein Auswärtstrikot für die kommende Saison präsentiert. Das Retro-Trikot stellt das "Mia San Mia" in den Fokus.
"Manche nennen es Aura - wir nennen es 'Mia San Mia'". Mit diesen Worten hat der FC Bayern München am Montag sein Auswärtstrikot für die Saison 2026/27 präsentiert.
Das Retro-Design ist eine Hommage an den Look der 90er und frühen 2000er Jahre - gehalten in schlichtem Weiß mit Polo-Kragen und modernen Akzenten.
Das "Adidas"-Logo, die Sponsoren und die Schrift sind in marineblau, rot-weiß-marineblaue Streifen findet man an den Ärmeln, am Kragen sowie an der Schulterpartie.
"Die Spannung fremder Stadien, das Flutlicht, der Moment, in dem die Mannschaft des FC Bayern den Rasen betritt und jeder spürt - jetzt geht es um alles! Dieses Trikot steht für das Vertrauen in die eigene Stärke, für Präsenz in den entscheidenden Spielen und dafür, unter Druck die beste Leistung abzurufen", schreibt der Rekordmeister auf seiner Homepage.
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Und weiter: "Bei großen Auswärtsspielen zeigt das Team, wie Zweifeln kein Spielraum gegeben wird und das Spiel von Entschlossenheit geprägt wird."
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FC Bayern: Neues Auswärtstrikot bei Testspiel erstmals im Einsatz
Das Trikot ist über den Online-Store des FCB ohne Beflockung für 100 Euro erhältlich. Das Authentic-Trikot kostet 150 Euro, das Kinder-Trikot ist für 75 Euro zu erwerben.
Premiere feiert das neue Münchner Gewand bereits in wenigen Tafen beim Testspiel gegen den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden am Samstag, den 25. Juli, ab 15:30 Uhr.
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