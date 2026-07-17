Es klingelt in der Kasse der Breisgauer.

Der Wechsel des Schweizer WM-Senkrechtstarters Johan Manzambi vom SC Freiburg zu Europa-League-Sieger Aston Villa ist perfekt. Beide Klubs bestätigten am Freitag den Transfer.

Laut englischen Medien erhalten die Breisgauer inklusive möglicher Boni knapp 70 Millionen Euro, dies bedeutet eine Rekordablöse für den Klub.

Manzambi war eigentlich schon auf dem Sprung zu Newcastle United, dann grätschte aber der englische Ligarivale dazwischen.

SC-Vorstand Jochen Saier sprach in einer Mitteilung von "wirklich intensiven Gesprächen und Verhandlungen" und würdigte den 20-Jährigen: "Die Leistungen von Johan im SC-Trikot waren außergewöhnlich, er hat unser Spiel mitgeprägt. Wir bedanken uns bei allen, die ihn in seinen dreieinhalb Freiburger Jahren unterstützt haben."