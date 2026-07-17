Fußball
SC Freiburg: Johan Manzambi wechselt für Rekordablöse zu Aston Villa
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
1860 München: Neues Logo spaltet die Fans
Videoclip • 01:28 Min
Es klingelt in der Kasse der Breisgauer.
Der Wechsel des Schweizer WM-Senkrechtstarters Johan Manzambi vom SC Freiburg zu Europa-League-Sieger Aston Villa ist perfekt. Beide Klubs bestätigten am Freitag den Transfer.
Laut englischen Medien erhalten die Breisgauer inklusive möglicher Boni knapp 70 Millionen Euro, dies bedeutet eine Rekordablöse für den Klub.
Manzambi war eigentlich schon auf dem Sprung zu Newcastle United, dann grätschte aber der englische Ligarivale dazwischen.
SC-Vorstand Jochen Saier sprach in einer Mitteilung von "wirklich intensiven Gesprächen und Verhandlungen" und würdigte den 20-Jährigen: "Die Leistungen von Johan im SC-Trikot waren außergewöhnlich, er hat unser Spiel mitgeprägt. Wir bedanken uns bei allen, die ihn in seinen dreieinhalb Freiburger Jahren unterstützt haben."
Manzambi mit fünf Scorerpunkten bei der WM
Der begehrte Mittelfeldspieler wechselt damit zu jenem Champions-League-Teilnehmer, gegen den die Freiburger im Europacup-Finale vor knapp zwei Monaten verloren hatten (0:3). Zuvor waren Kevin Schade (Brentford) und Merlin Röhl (Everton) die teuersten Freiburger Transfers. Beide spülten jeweils 25 Millionen Euro in die SC-Kasse.
Manzambi brachte es bei der WM-Endrunde auf drei Tore und zwei Vorlagen. Im Achtelfinale gegen Kolumbien (4:3 im Elfmeterschießen) und beim Aus im Viertelfinale gegen Titelverteidiger Argentinien (1:3 nach Verlängerung) fehlte der Jungstar den Eidgenossen wegen einer Knieprellung.
Erst vor rund einem Jahr hatten die Freiburger den Vertrag Manzambis, der im Januar 2023 von Servette Genf gekommen war, langfristig verlängert. Seitdem erlebte Manzambi eine Leistungsexplosion und führte den SC ins Finale der Europa League.
Weitere Fußball-News:
WM
Bericht: Große Mehrheit für Infantinos Wiederwahl
Bundesliga
Sohn von ehemaligem Nationalspieler - Köln verpflichtet Offensiv-Talent
Bundesliga
Schalke 04 holt Robin Gosens zum "Herzensverein"
WM
Schlüsselduelle im Finale: Spanien einmal deutlich vorn
WM
Nach WM-Aus: Lahm kritisiert den DFB und Nagelsmann
Formel 1
Zweites freies Training in Spa: Antonelli Schnellster und Gasly crasht