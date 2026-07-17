ran Eishockey WM live Eishockey-WM 2027: Eröffnungsspiel auf Schalke - DEB verkündet XXL-Event Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Veltins-Arena hat Schalke 04 auch sein neues Heimtrikot designt. Bei den Fans kommt ein Detail allerdings gar nicht gut an.

Vor drei Jahren spielte der FC Schalke 04 zum bislang letzten Mal in der Bundesliga. Am 30. August geben die Knappen ihr Comeback im deutschen Oberhaus. Am 1. Spieltag treffen sie allerdings auswärts auf den FC Augsburg. Das neue Heimtrikot tragen die Königsblauen allerdings schon vorher. Am Sonntag präsentieren die Schalker im Testspiel gegen den FC Erzgebirge Aue erstmals ihr Trikot auf dem Rasen. Das Design des Oberteils orientiert sich an der Heimstätte der Knappen. Der Veltins-Arena, die ihr 25-Jähriges Jubiläum feiert. In diesem Sinne verewigt sich das Stadion auf dem Jersey. Das königsblau- und navy-farbige Muster bildet die Dachkonstruktion der Arena ab.

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Die drei hellblauen Adidas-Streifen auf der Schulter erwecken das Bild des gleichfarbigen 360-Grad-Bandes des Stadions im Dunkeln. Im Nacken ist die Veltins-Arena mit der 25 in der Mitte abgebildet. Traditionell zum blauen Trikot laufen die Schalker in weißen Hosen und blauen Stutzen auf, auf denen sich das Gründungsjahr 1904 befindet. Auch interessant: FC Bayern München: Transfers von Michael Olise und Harry Kane? So ist der wahre Stand bei den Superstars

"Gelb am Arm? Nein danke": Sponsor sorgt für Diskussionen Was vielen Schalker-Fans nicht gefällt: Das Patch von Partner Blakläder auf dem linken Ärmel. Dieses ist gelb, eine Farbe, die bei den Königsblauen wegen des Erzrivalen Borussia Dortmund nicht gerne gesehen wird. Vor allem nicht auf dem eigenen Heimtrikot. "Gelber Ärmelsponsor geht halt gar nicht, hätte man ja in einer anderen Farbe machen können, wird jedes Trikot kaputt machen", schreibt ein User unter dem Präsentations-Post des offiziellen Schalke-Accounts. Hinzu kommen Kommentare wie "Gelb aufm Schalke Trikot..", "Gelb am Arm? Nein danke", "Kann man es auch ohne Ärmelsponsor kaufen?" und "Also einen gelben Ärmelsponsor drauf zu machen ist respektlos". Aber auch abgesehen vom gelben Sponsor sagt das Trikot vielen nicht zu. Kommentare wie "Ich finds total langweilig!", "Die letzten Jahre waren sehr schöne Trikots dabei... da zählt dieses nicht zu" oder "Das isses nicht" häufen sich unter dem Post. Auch interessant: WM 2026: Lionel Messi vor neuntem Ballon d'Or? Nur ein Spanier kann ihn noch aufhalten - ein Kommentar

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