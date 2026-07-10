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WM 2026 Viertelfinale heute live: Spielplan, Termine, Uhrzeiten und Übertragungen - nur zwei Partien im Free-TV
Aktualisiert:von ran.de
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WM 2026 - Jürgen Klopp bestätigt DFB-Gespräche: "Ich bin bereit"
Videoclip • 05:10 Min
Das Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist in vollem Gang. Die verbleibenden Teams kämpfen seit dem 9. Juli um den Einzug in die Halbfinals. Welche Nationen haben ihr Ticket für die Runde der letzten Acht bereits gelöst? Wie sieht der exakte Spielplan aus und wann wird gespielt? Hier gibt es alle Termine, Paarungen und aktuellen Infos im Überblick.
WM 2026: Der Spielplan des Viertelfinals im Überblick
Das Viertelfinale erstreckt sich vom 9. bis zum 12. Juli 2026. Ab dieser Runde wird ausschließlich in den USA gespielt. Die Anstoßzeiten sind für deutsche Fußballfans aufgrund der Zeitverschiebung ein Mix aus Abend- und Nachtterminen.
Do., 09.07.2026 22:00 Uhr: Frankreich – Marokko in Boston (Gillette Stadium) - 2:0
Fr., 10.07.2026 21:00 Uhr: Spanien – Belgien in Los Angeles (SoFi Stadium) - Übertragung im ZDF und im Stream auf Joyn.
Sa., 11.07.2026 23:00 Uhr: Norwegen – England in Miami (Hard Rock Stadium) - exklusives Spiel auf MagentaTV
So., 12.07.2026 03:00 Uhr: Argentinien vs. Schweiz in Kansas City (Arrowhead Stadium) - exklusives Spiel auf MagentaTV
Diese Teams stehen bereits im WM-Viertelfinale
Sechs von acht Startplätzen für das Viertelfinale sind nach dramatischen Achtelfinal-Partien bereits vergeben. Unter anderem verabschiedete sich Cristiano Ronaldo mit Portugal dramatisch gegen Spanien (0:1), während Norwegen sensationell den Favoriten Brasilien (2:1) aus dem Turnier warf. Auch das US-Team musste nach einem deutlichen 1:4 gegen bärenstarke Belgier die Segel streichen.
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WM 2026 - wer überträgt die Viertelfinals? Die Paarungen im Detail
Spanien vs. Belgien
Ein europäischer Kracher in Los Angeles. Spanien schickte Portugal durch ein spätes Siegtor von Mikel Merino nach Hause. Die Belgier präsentierten sich beim 4:1-Kantersieg gegen die USA in absoluter Torlaune und gehen mit viel Rückenwind in dieses Duell.
Norwegen vs. England
Das Überraschungsteam der WM fordert die Three Lions. Norwegen feierte mit dem 2:1-Erfolg gegen Brasilien den größten WM-Sieg seit 28 Jahren. England hingegen überstand ein turbulentes 3:2 gegen Co-Gastgeber Mexiko trotz einer frühen Roten Karte und bewies enorme Nervenstärke. Exklusives Spiel auf MagentaTV.
Argentinien vs. Schweiz
Argentinien setzte sich in einem dramatischen Achtelfinale gegen Ägypten durch. Messi und Co. treffen im Viertelfinale auf die Schweiz. Die Eidgenossen setzten sich im Achtelfinale im Elfmeterschießen gegen Kolumbien durch. Exklusives Spiel auf MagentaTV.
Diese Teams sind im Achtelfinale ausgeschieden
Für viele hochgehandelte Favoriten und leidenschaftliche Gastgeber ist der Traum vom WM-Titel im Achtelfinale geplatzt. Besonders bitter traf es die beiden Co-Gastgeber Mexiko und die USA, die den Heimvorteil in der Runde der letzten 16 nicht nutzen konnten. Auch Südamerikas Gigant Brasilien musste überraschend früh die Koffer packen.
Die ausgeschiedenen Achtelfinalisten:
Paraguay (0:1 gegen Frankreich)
Kanada (0:3 gegen Marokko)
Portugal (0:1 gegen Spanien)
USA (1:4 gegen Belgien)
Brasilien (1:2 gegen Norwegen)
Mexiko (2:3 gegen England)
Ägypten (2:3 vs. Argentinien)
Kolumbien (3:4 n.E. vs. Schweiz)
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