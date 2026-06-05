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DFB-Team: Manuel Neuer fällt wohl auch für die WM-Generalprobe aus

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Videoclip • 01:01 Min

Das Comeback von Torhüter Manuel Neuer in der Fußball-Nationalmannschaft verzögert sich weiter.

Manuel Neuer nahm nach seiner vor drei Wochen erlittenen Wadenverletzung nicht am Abschlusstraining für das Länderspiel am Samstag (HIER LIVE VERFOLGEN) gegen die USA in Chicago teil und fällt damit wohl für die WM-Generalprobe aus.

Sollte Neuer bis zum ersten WM-Spiel am 14. Juni in Houston gegen Außenseiter Curacao fit werden, würde er einen Kaltstart hinlegen.

Der 40-Jährige hatte schon das Länderspiel gegen Finnland (4:0) verpasst. Sein bisher letztes Spiel in der DFB-Auswahl bestritt Neuer im Viertelfinale der Heim-EM 2024 gegen Spanien (1:2 n.V.).

Damit dürfte am Samstag im ausverkauften Soldier Field erneut der von Bundestrainer Julian Nagelsmann zurückversetzte Oliver Baumann zwischen den Pfosten stehen.

Außer Neuer nahmen am Freitagvormittag (Ortszeit) alle Spieler am Abschlusstraining teil, zu den Zuschauern gehörte unter anderem DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

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