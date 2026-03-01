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Darts: Alle Infos Darts gehört zu den beliebtesten Präzisionssportarten der Welt und begeistert Millionen Fans - vor allem in England, Deutschland und den Niederlanden. Hier erlebst du die größten Turniere live, erhältst Hintergründe zu Regeln und Wettbewerben und bleibst über die Stars der Szene immer auf dem Laufenden.

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Darts-Regeln einfach erklärt Beim Darts treten in der Regel zwei Spieler oder Teams gegeneinander an. Ziel ist es, eine festgelegte Punktzahl - meist 501 Punkte - mit möglichst wenigen Würfen exakt auf null zu bringen. Gespielt wird auf eine Darts-Scheibe mit nummerierten Segmenten und unterschiedlichen Punktwerten. Ein Match besteht aus Legs und Sets. Ein Leg ist gewonnen, sobald ein Spieler erfolgreich auscheckt. Mehrere Legs ergeben ein Set, mehrere Sets entscheiden über den Matchsieg. Besonders wichtig ist dabei die sogenannte Double‑Out‑Regel: Der letzte Wurf muss auf ein Doppelfeld fallen. Der bekannteste Spielmodus im Profibereich ist 501 Double Out, der bei nahezu allen großen Turnieren verwendet wird. Daneben gibt es Varianten wie 301, Cricket oder Best of Legs, die vor allem im Amateur‑ und Freizeitbereich gespielt werden.

Die wichtigsten Darts-Wettbewerbe im Überblick Den internationale Darts-Sport machen besonders eine Vielzahl hochkarätiger Turniere aus. Jahr für Jahr messen sich die besten Spieler der Welt in unterschiedlichen Wettbewerben, die sowohl sportlich als auch atmosphärisch echte Highlights darstellen. Wo du Darts live und kostenlos im TV sehen kannst, erfährst du hier.

PDC Premier League Darts Die Premier League Darts ist eine Einladungsturnierserie, bei der die absoluten Topstars der Szene an verschiedenen Spielorten in England, Schottland, Wales und den Niederlanden (Rotterdam) gegeneinander antreten. Der besondere Modus sorgt für kurze, intensive Matches und konstant hohe sportliche Qualität.

PDC World Matchplay Das World Matchplay zählt zu den ältesten und traditionsreichsten Turnieren im Dart-Sport. Gespielt wird im reinen Leg Modus ohne Sets, was vor allem mentale Stärke, Ausdauer und Konstanz erfordert. Viele Profis betrachten das Turnier als eines der schwierigsten des Jahres.

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PDC European Tour Die European Tour bringt Darts regelmäßig nach Deutschland und Europa. In wechselnden Städten treffen internationale Stars auf lokale Favoriten - ein wichtiger Faktor für die wachsende Popularität des Sports im deutschsprachigen Raum.

UK Open Die UK Open gelten als eines der unberechenbarsten Turniere im Darts Kalender. Durch das offene Auslosungssystem können Favoriten bereits in frühen Runden auf Außenseiter treffen. Diese Besonderheit sorgt regelmäßig für Überraschungen und macht das Turnier besonders attraktiv für Fans.

World Grand Prix Dart Der World Grand Prix hebt sich durch seinen besonderen Spielmodus von anderen Wettbewerben ab. Jedes Leg muss sowohl mit einem Doppelfeld begonnen als auch beendet werden. Diese Double In/Double Out Format stellt höchste Anforderungen an Präzision und Konzentration.

Grand Slam of Darts Beim Grand Slam of Darts treffen die besten Spieler verschiedener Darts Organisationen aufeinander. Das Turnier beginnt mit einer Gruppenphase und führt anschließend in die K.-o.-Runden. Hochklassige Duelle und unterschiedliche Spielstile machen den Wettbewerb zu einem festen Highlight im Turnierkalender.

Das Highlight im Ally Pally: Die Darts-WM Die Darts-WM ist das prestigeträchtigste Turnier des Jahres. Im legendären Alexandra Palace in London kämpfen die besten Profis um den WM-Titel, hohe Preisgelder und einen festen Platz in der Darts Geschichte. Die WM ist bekannt für ihre einzigartige Atmosphäre, spektakuläre Matches und emotionale Momente.

Dann finden die Darts-Turniere 2026 statt Der internationale Darts Kalender ist auch 2026 dicht gefüllt und bietet über das gesamte Jahr hinweg hochklassige Turniere: • 15.–16. Januar – PDC Bahrain Darts Masters (Sieger: Michael van Gerwen) • 19.–20. Januar – PDC Saudi Arabia Darts Masters (Sieger: Luke Littler) • 28. Januar – 1. Februar – PDC World Masters (Sieger: Luke Littler) • 5. Februar – 28. Mai – PDC Premier League • 6.–8. März – PDC UK Open • 5.–6. Juni – PDC Nordic Darts Masters • 11.–14. Juni – PDC World Cup of Darts • 26.–27. Juni – PDC US Darts Masters • 18.–26. Juli – PDC World Matchplay • 26. Juli – PDC Women’s World Matchplay • 14.–15. August – PDC New Zealand Darts Masters • 21.–22. August – PDC Australian Darts Masters • 17.–20. September – PDC World Series of Darts Finals • 28. September – 4. Oktober – PDC World Grand Prix • 22.–25. Oktober – PDC European Championship • 14.–22. November – PDC Grand Slam of Darts • 27.–29. November – PDC Players Championship Finals • 29. November – PDC World Youth Championship • Dezember 2026 – Januar 2027 (Termine noch offen) – PDC Darts-Weltmeisterschaft