2. Bundesliga
Fan-Randale: Dynamo und Hertha drohen Geisterspiele
Der Berliner Sieg wurde von heftigen Fan-Ausschreitungen überschattet.
2. Bundesliga
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Mittwoch, 08.04. 23:00 • Fussball
60 Min
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FC Bayern
Der Sportvorstand spricht von "Verklebungen im Knöchel".
|#
|Mannschaft
|Mannschaft
|Mannschaft
|Sp.
|S
|U
|N
|Tore
|Diff.
|Pkt.
|1
|FC Schalke 04
|Schalke
|S04
|28
|16
|7
|5
|39:24
|15
|55
|2
|SC Paderborn 07
|Paderborn
|SCP
|28
|16
|6
|6
|47:31
|16
|54
|3
|SV 07 Elversberg
|Elversberg
|SVE
|28
|15
|7
|6
|48:30
|18
|52
|4
|SV Darmstadt 98
|Darmstadt
|D98
|28
|13
|11
|4
|50:32
|18
|50
|5
|Hannover 96
|Hannover
|H96
|28
|14
|8
|6
|47:35
|12
|50
|6
|Hertha BSC
|Hertha BSC
|BSC
|28
|13
|8
|7
|43:33
|10
|47
|7
|1. FC Kaiserslautern
|K'lautern
|FCK
|28
|13
|4
|11
|48:41
|7
|43
|8
|1. FC Nürnberg
|Nürnberg
|FCN
|28
|10
|7
|11
|38:38
|0
|37
|9
|Karlsruher SC
|Karlsruhe
|KSC
|28
|10
|7
|11
|43:52
|-9
|37
|10
|VfL Bochum
|Bochum
|BOC
|28
|8
|9
|11
|39:40
|-1
|33
|11
|Arminia Bielefeld
|Bielefeld
|DSC
|28
|8
|7
|13
|41:40
|1
|31
|12
|Fortuna Düsseldorf
|Düsseldorf
|F95
|28
|9
|4
|15
|26:43
|-17
|31
|13
|1. FC Magdeburg
|Magdeburg
|FCM
|28
|9
|3
|16
|43:51
|-8
|30
|14
|Eintracht Braunschweig
|Braunschweig
|EBS
|28
|8
|6
|14
|30:45
|-15
|30
|15
|Dynamo Dresden
|Dresden
|SGD
|28
|7
|8
|13
|45:47
|-2
|29
|16
|Holstein Kiel
|Holstein Kiel
|KIE
|28
|7
|8
|13
|34:42
|-8
|29
|17
|SpVgg Greuther Fürth
|Gr. Fürth
|SGF
|28
|8
|5
|15
|40:61
|-21
|29
|18
|Preußen Münster
|Pr. Münster
|PRM
|28
|6
|9
|13
|31:47
|-16
|27
|#
|Spieler
|Mannschaft
|Spiele
|Tore
|11m
|Quote
|2
|Isac Lidberg
|SV Darmstadt 98
|25
|14
|0
|0,56
|3
|Benjamin Källman
|Hannover 96
|28
|13
|0
|0,46
|Marvin Wanitzek
|Karlsruher SC
|28
|13
|4
|0,46
|5
|Younes Ebnoutalib
|SV 07 Elversberg
|17
|12
|1
|0,71
|Noel Futkeu
|SpVgg Greuther Fürth
|28
|12
|3
|0,43
|Kenan Karaman
|FC Schalke 04
|27
|12
|5
|0,44
|8
|Cedric Itten
|Fortuna Düsseldorf
|25
|11
|0
|0,44
|Ivan Prtajin
|1. FC Kaiserslautern
|14
|11
|0
|0,79
|10
|Filip Bilbija
|SC Paderborn 07
|23
|10
|4
|0,43