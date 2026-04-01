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Fan-Randale: Dynamo und Hertha drohen Geisterspiele

Der Berliner Sieg wurde von heftigen Fan-Ausschreitungen überschattet.

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2. Liga: Aktuelle News

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2. Liga: Darmstadt verpasst Sprung auf Aufstiegsrang

Magdeburg sendet ein Lebenszeichen im Tabellenkeller, auch der FCK jubelt.

News zum FC Schalke

Fussball

Kehrt Schalke zurück? Die ran-Prognose zu Auf- und Absteigern

Wer steigt in den deutschen Profiligen auf und ab?

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News zu Hertha BSC

2. bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

Morgalla antwortet spät: Hertha verspielt Heimsieg gegen Bochum

Für Hertha BSC werden die Hoffnungen auf eine Rückkehr in die Bundesliga immer unwahrscheinlicher.

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Transfers und Gerüchte

FC Bayern

Eberl verrät schlimmes Detail zur Musiala-Verletzung

Der Sportvorstand spricht von "Verklebungen im Knöchel".