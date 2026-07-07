Jürgen Klopp soll neuer Nationaltrainer werden. Sein ehemaliger und womöglich bald zukünftiger Chef Hans-Joachim Watzke hat klare Vorstellungen vom Engagement.

DFB-Vize Hans-Joachim Watzke hat den Druck auf Verhandlungspartner Red Bull in der Personalie des Traum-Bundestrainers Jürgen Klopp vor den anstehenden Gesprächen noch einmal erhöht

"Ich weiß, dass Jürgen Deutschland liebt", sagte Watzke im "ZDF "und betonte mit Blick auf dessen Noch-Arbeitgeber: "Welches Unternehmen möchte denn auf seiner Image-Fahne stehen haben: 'Ich habe das Engagement von Jürgen Klopp verhindert?'"

Klopp soll den nach dem WM-Aus zurückgetretenen Julian Nagelsmann beerben, hat als "Head of Global Soccer" aber einen Vertrag bis 2029 beim Brausekonzern.

Watzke betonte, der Deutsche Fußball-Bund sollte "versuchen zu verhindern", erstmals eine Ablöse für einen Coach zu bezahlen. Er sei zwar grundsätzlich Pessimist, bei dieser Personalie aber zuversichtlich: "Das kriegen wir auch hin."