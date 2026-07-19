Fußball-WM
Julian Nagelsmann "völlig überfordert" und "von Kroos gerettet" - Felix Magath mit heftiger Kritik nach DFB-Aus bei der WM
Aktualisiert:von ran.de
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WM 2026: Jürgen Klopp meldet sich zu Gerüchten über Tuchel-Kritik
Videoclip • 01:27 Min
Der frühere Bayern-Trainer Felix Magath richtet überaus deutliche Kritik in Richtung von Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Die Amtszeit von Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann endete mit dem enttäuschenden WM-Aus überaus unschön. Seither muss sich der 38-Jährige viel Kritik gefallen lassen, so nun auch von Felix Magath.
Der frühere Bayern-Trainer hat im "Sport1-Doppelpass" deutliche Worte in Richtung des ehemaligen DFB-Coaches gerichtet. So konstatierte er, dass zwar unter dem designierten Nachfolger Jürgen Klopp auch nicht sofort alles besser sein werde, aber "auf alle Fälle wird die Stimmung eine andere sein", so Magath.
"Jürgen Klopp hat so viel Erfahrung, dass er von Beginn an allein durch seine Persönlichkeit neuen Schwung reinbringt."
Demnach sei der langjährige Liverpool-Coach "sehr kommunikativ. Das ist ja das, was Julian nicht war."
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Magath mit heftiger Kritik an Nagelsmann
Für Magath befindet sich Deutschland mit Klopp auf "dem richtigen Weg", was ihn hoffen lässt, "dass wir 2030 wieder eine andere Rolle spielen als jetzt".
Für Nagelsmann hatte er derweil nur vernichtende Kritik übrig. So sei die Besetzung des Bundestrainer-Postens mit ihm eine "krasse Fehlentscheidung" gewesen: "Er war völlig überfordert. Deshalb ist in den drei Jahren mit ihm nichts vorwärts gegangen."
Dass die Heim-EM 2024 bis zum unglücklichen Aus gegen Spanien vernünftig lief, habe nach Meinung des langjährigen Übungsleiters aber nicht an Nagelsmann gelegen.
"2024 haben wir es uns alles schöngeredet, weil wir positiv sein mussten. Die sportlichen Leistungen waren auch 2024 nichts. Da hat er sich gerettet über den Dreh mit Toni Kroos. Toni Kroos hat Nagelsmann gerettet mit seinen taktischen Fähigkeiten."
Argentinien als positives Beispiel
Ohnehin sei die taktische Ausrichtung des DFB-Teams alles andere als begeisternd. Viel besser gefallen Magath dagegen die Argentinier mit ihrer intensiven Spielweise.
"Die spielen leidenschaftlich. Fußball lebt von Zweikämpfen. Dieses langweilige Ballgeschiebe, das zum Beispiel die deutsche Nationalmannschaft hat, da schläft man doch ein! Ich habe fast kein Spiel mehr über 90 Minuten gesehen."
Zumal man beim DFB mit dem Versuch, die eigene Spielweise zu ändern, ohnehin kläglich gescheitert sei.
"Wir hatten die Stärken immer ohne den Ball. Aber wir haben die letzten Jahre versucht, unsere Stärken zu verändern. Wir wollten technisch und taktisch besser werden. Das hatte zur Konsequenz, dass wir drei Mal in der Vorrunde ausgeschieden sind", konstatierte der 72-Jährige.
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