Pressestimmen zu Brasilien - Norwegen: "Ein Cyborg vernichtet Brasilien"

ran Fußball WM 2026: Haaland lässt Fans im Netz komplett eskalieren Videoclip • 01:21 Min Link kopieren Teilen

Norwegen wirft Brasilien aus der WM, im Mittelpunkt steht Stürmer Erling Haaland. ran hat die internationalen Pressestimmen.

NORWEGEN "NRK": "Erling Haaland hat Norwegen in den Himmel geschickt." "VG": "Örjan Nyland stand wie eine lebende Mauer, bevor Erling Braut Haaland norwegische Sportgeschichte schrieb. Norwegen hat es noch nie ins Viertelfinale geschafft. Aber Norwegen hatte noch nie Erling Braut Haaland." "Dagbladet": "Ein Erdbeben. Norwegen hat Brasilien aus der Weltmeisterschaft geworfen. Ja, Sie haben richtig gelesen. Wir haben die Supermacht aus der Weltmeisterschaft geworfen. Das ist die größte norwegische Sportleistung aller Zeiten." "Aftenposten": "HALLELUJA. Historischer WM-Abend. Wir haben Brasilien besiegt. Das norwegische Fußballabenteuer erreicht ungeahnte Höhen und die ganze Welt fiebert mit."

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BRASILIEN "GloboEsporte": "Haaland tobt sich nach Herzenslust aus, Brasilien scheidet gegen Norwegen aus." "Lance": "Brasilien wird Zeuge des Vorbeizugs des Kometen Haaland und scheidet im Achtelfinale aus." "O Globo": "Ist das Hexa? Brasilien ist zum sechsten Mal in Folge bei einer WM ausgeschieden."

Folha de Sao Paulo: "Norweger rudern, triumphieren und schicken Brasilien bei der WM an den Strand."

ENGLAND "The Guardian": "Haalands später Doppelpack schockt Brasilien und schickt Norwegen ins WM-Viertelfinale."



"The Sun": "All Hail King Erling. Erling Haaland gewann die Schlacht, Norwegen gewann den Krieg und das Wikingerschiff rudert ins Viertelfinale."

SPANIEN "Marca": "Ein Cyborg vernichtet Brasilien." "AS": "Haaland frisst Brasilien auf. Es sind bereits sieben Tore, die er bei seiner ersten Weltmeisterschaft erzielt hat. Tödlich. Unmenschlich. Der "Cyborg", vor dem die ganze Welt Angst hat." "Sport": "Göttergleich! Historisch! Haaland erzielt einen Doppelpack und Norwegen wirft Brasilien raus."

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ITALIEN "Gazzetta dello Sport": "Haaland ist größer als Brasilien. Zwei großartige Tore bestrafen eine glanzlose Selecao, Ancelotti wird nach Hause geschickt. Vor vielen Jahren hätte Norwegens Ausscheiden gegen Brasilien das Ende der Welt bedeuten können, doch die WM hat sich komplett verändert. Nicht einmal Ancelotti konnte ein Wunder vollbringen, und das will bei dem erfolgreichsten Trainer aller Zeiten schon etwas heißen." "Corriere dello Sport": "Norwegens Traum wurde in East Rutherford wahr: Haalands Doppelpack besiegelte Brasiliens Niederlage." "Tuttosport": "Erling-Show. Haaland erzielt einen legendären Doppelpack, Nyland wird zum Helden. Ancelottis Brasilien scheidet aus."

FRANKREICH "L'Équipe": "Haaland auf Mission, Brasilien zu Hause."

USA "The Athletic": "Was für eine Leistung Norwegens bei ihrer ersten Weltmeisterschaft seit 1998! Mit Haaland an der Spitze und Nyland, der am anderen Ende des Feldes Heldentaten vollbringt, haben sie eine echte Chance, jeden zu schlagen."

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