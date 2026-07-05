WM 2026
WM 2026 - Nach Achtelfinal-Aus gegen Norwegen: Neymar erklärt Nationalmannschafts-Rücktritt
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
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Videoclip • 01:21 Min
Nach dem Aus bei der WM 2026 im Achtelfinale gegen Norwegen (1:2) verkündete Brasiliens Altstar Neymar seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft.
Brasiliens Superstar Neymar hat nach dem WM-Aus der Selecao seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft angekündigt.
"Ich habe es versucht, ich habe es wirklich versucht. Jetzt ist es zu Ende. Hier habe ich es begonnen, hier habe ich aufgehört", sagte der 34-Jährige nach dem 1:2 (0:0) im Achtelfinale gegen Norwegen in East Rutherford im brasilianischen Fernsehen.
Im Stadion im US-Bundesstaat New Jersey hatte Neymar 2010 sein erstes Länderspiel bestritten. Insgesmat lief der frühere Star des FC Barcelona und Paris Saint-Germain 130-mal für sein Land auf und erzielte dabei 80 Tore. Er ist damit vor Pelé Rekordtorschütze der Selecao.
Ancelotti nominierte Neymar überraschend für die WM
Vor der WM in den USA, Mexiko und Kanada war Neymar, den in seiner Karreiere immer wieder Verletzungen plagten, von Trainer Carlo Ancelotti überraschend in den brasilianischen Kader berufen worden.
Zuvor hatte er seit Ende 2023 kein Länderspiel mehr absolviert. Bei der WM kam er dann im letzten Gruppenspiel gegen Schottland sowie gegen Norwegen zum Einsatz, gegen die Skandinavier gelang ihm per Elfmeter der späte Anschlusstreffer (90.+10).
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