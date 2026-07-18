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WM 2026: Ärger mit Lionel Messi? Jude Bellingham erklärt die Hintergründe
Veröffentlicht:von ran.de
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WM 2026: Kabinenparty mit Messi - Argentinien zelebriert Finaleinzug
Videoclip • 01:19 Min
Nach der hitzigen Diskussion im WM-Halbfinale zwischen Lionel Messi und Jude Bellingham erklärt der Engländer die Hintergründe.
Im WM-Halbfinale zwischen Argentinien und England gerieten die Superstars Lionel Messi und Jude Bellingham bereits früh aneinander.
Schon in der vierten Minute lieferten sich beide ein hitziges Wortgefecht, Messi verzog dabei demonstrativ das Gesicht und drehte sich schlussendlich von dem Real-Profi weg.
Die Mimik des Argentiniers wurde schnell zum Meme, ging dabei um die Welt.
Im Nachgang hat Bellingham verraten, worum es bei der Diskussion überhaupt ging.
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Bellingham spricht Messi Kompliment aus
"Wir haben eigentlich über ein Foul diskutiert. Da war nichts Schlimmes“, konstatierte er: "Ich bin sicher, jeder wird daraus eine große Geschichte machen. Aber es war wirklich nichts."
Und weiter: "Ich fand, dass es vorher ein Foul war. Er sagte: 'Und was ist mit dem Foul an mir?' Ich habe geantwortet: 'Du bist doch stark genug, das wegzustecken.'"
Trotz der kleinen Meinungsverschiedenheit lobte Bellingham schließlich den 39-Jährigen. Es sei ein Privileg gewesen, gegen ihn spielen zu dürfen.
"Ich bin natürlich auf der Verliererseite, das tut sehr weh. Aber gegen ihn aufzulaufen, war etwas Besonderes."
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