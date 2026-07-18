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Knall bei Schalke 04: Stevens und Tönnies ziehen Kandidatur zurück
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:15 Min
Knall beim FC Schalke 04: Gleich zwei prominente Namen ziehen ihre Kandidatur für das Ehrenpräsidium zurück.
Der FC Schalke 04 ist immer wieder für eine Überraschung gut.
Vor der Jahreshauptversammlung der Königsblauen haben Ex-Coach Huub Stevens und der ehemalige Klubboss Clemens Tönnies laut "Bild" und "WAZ" ihre Kandidatur zur Wahl ins Ehrenpräsidium zurückgezogen.
Hintergrund der Entscheidung sind demnach interne Vorbehalte – und ein kontroverser Satzungsänderungsantrag, der es Mitgliedern des Ehrenpräsidiums verbieten soll, sich öffentlich über den Klub zu äußern.
"In den vergangenen Wochen haben wir in vielen Gesprächen aber auch gemerkt, dass es rund um unsere Kandidatur für das Ehrenpräsidium Vorbehalte und Diskussionen gibt", zitiert die "Bild" aus einem Schreiben von Stevens und Tönnies.
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"Gepaart mit dem Antrag auf Satzungsänderung in Bezug auf das Ehrenpräsidium (Stichwort Maulkorb), den der Aufsichtsrat in letzter Instanz nicht einkassiert hat, sind wir nach reiflicher Überlegung zu der Entscheidung gelangt, unsere Kandidatur für dieses Jahr zurückzuziehen."
Und weiter: "Eine Mitwirkung in diesem so wichtigen Gremium mit dem eingeschränkten Recht auf freie Meinungsäußerung kann für uns keine Option sein."
So sei der Rückzug beiden "nicht leicht gefallen. Doch die Diskussion in Bezug auf unsere Kandidatur verstellt zunehmend den Blick auf die eigentlich wichtigen Herausforderungen des FC Schalke 04."
Mit dem Rückzug möchte das Duo demnach erreichen, dass den Verantwortlichen bei S04 und den Vereinsmigliedern die nötige Zeit gegeben wird, "um die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen."
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