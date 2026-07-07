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WM 2026: Argentinien gelingt episches Comeback gegen Ägypten und steht im Viertelfinale
Aktualisiert:von ran.de
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WM 2026 - "Lächerlich": Fans wittern Messi-Bonus der FIFA
Videoclip • 02:07 Min
Argentinien sichert sich in einem hochdramatischen Spiel gegen Ägypten das Viertelfinal-Ticket bei der WM. Noch in der Schlussphase lag die "Albiceleste" mit 0:2 zurück, dann aber kam die irre Wende. Mittendrin einmal mehr: Lionel Messi.
Lionel Messi sank auf die Knie und hielt sich die Hände vors Gesicht. Während das Stadion um ihn herum zum Tollhaus wurde, weinte Argentiniens Superstar Tränen des Glücks. Gerade war der WM-Rekordtorjäger mit einem blauen Auge davongekommen. Gegen aufopferungsvoll kämpfende Ägypter lag der Titelverteidiger lange zurück, rettete sich aber dank drei ganz später Tore mit einem 3:2 (0:1) nach 0:2-Rückstand doch noch ins WM-Viertelfinale.
"Heldenhaftes Comeback, ein Albtraum-Sieg für Argentinien", jubelte die Tageszeitung Clarin. "Episch! Herz eines Champions!", feierte La Nacion. Trainer Lionel Scaloni musste das Interview nach dem Schlusspfiff abbrechen: "Ich kann nicht mehr. Das ist zu viel. Was für eine Gruppe an Spielern! Ich kann nicht mehr, ich muss aufhören. Es tut mir leid."
Für Messi, der mit seinem 21. WM-Tor den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte (83.), und sein Team geht die Mission Titelverteidigung weiter. Am Sonntag (3.00 Uhr MESZ/MagentaTV) geht es in Kansas City gegen die Schweiz oder Kolumbien.
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Ähnliche Probleme wie gegen Kap Verde
Cristian Romero (79.), Messi und Enzo Fernández (90.+2) drehten in der Schlussphase doch noch das Spiel - und lösten riesigen Jubel bei ihren Landsleuten im Stadion und in der Heimat aus.
Danach hatte es in Atlanta lange nicht ausgesehen - auch weil Messi einen Foulelfmeter verschoss (21.). Die Argentinier bissen sich immer wieder die Zähne am überragenden Torhüter Mostafa Shobeir aus und liefen lange einem Rückstand hinterher.
Yasser Ibrahim (15.) sorgte mit seinem Kopfballtreffer für den ersten Rückstand Argentiniens während der WM. Der Titelverteidiger hätte kurz darauf ausgleichen können, doch Messi scheiterte an Shobeir - bereits gegen Österreich hatte der Superstar einen Strafstoß vergeben. Als Argentinien wütend auf den Ausgleich drängte, schlug Mostafa Ziko (67.) nach einem Konter zu.
Wie bereits beim zähen Erfolg im Sechzehntelfinale gegen Kap Verde lahmte das Offensivspiel der Argentinier lange. Die Kombinationen waren zu langsam, und als Messi einmal in aussichtsreicher Position an den Ball kam, wurde er abgedrängt (9.).
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Argentinien dreht nach der Trinkpause auf
Ägyptens Trainer Hossam Hassan hatte "kein leichtes Spiel" für die Argentinier versprochen, und sein Team setzte die forsche Ansage zunächst eindrucksvoll um. Die Nordafrikaner hatten mehr vom Spiel, verteidigten Messi oftmals mit mehreren Spielern und liefen die Lücken fleißig zu.
Dann schlug Ibrahim nach einer Ecke zu und belohnte die Ägypter für eine sehr starke Anfangsphase. Doch in der Defensive offenbarten sie einige Schwächen, wenn Argentinien mit etwas mehr Schwung kombinierte. Als Nicolás Tagliafico in den Strafraum stürmte, konnte ihn Haissem Hassan nur per Foul stoppen - doch Messi ließ die große Ausgleichschance vom Punkt liegen.
Der Fehlschuss rüttelte die Argentinier wach. Sie drängten nun auf den Ausgleich, scheiterten aber immer wieder am famosen Shobeir. Der Torhüter parierte stark gegen Alexis Mac Allister (28.) und noch stärker gegen Julián Álvarez (39.). Messi hatte dazwischen einen Freistoß aus der Distanz an den Pfosten geschossen (31.). Ägypten fand kaum Entlastung, verteidigte geschlossen ganz tief in der eigenen Hälfte.
Der Spielverlauf blieb nach der Pause identisch: Argentinien wollte den Ausgleich erzwingen, rannte an, fand aber zu selten Lücken. Messi war nun auch mehr ins Kombinationsspiel eingebunden, doch Ägypten verteidigte leidenschaftlich - und erzielte das vermeintliche 2:0. Doch der Treffer von Ziko (58.) wurde wegen eines Foulspiels nach Sichtung der Videobilder zurückgenommen. Wenig später gab es bei seinem Tor aber keine Zweifel.
Bei der letzten Trinkpause schworen sich die Ägypter nochmals auf die heiße Schlussphase ein. Messi und seine Kollegen warteten ungeduldig auf die Fortsetzung - und meldeten sich eindrucksvoll zurück.
FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick
Zeitraum: 11. Juni - 19. Juli 2026
Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada
Austragungsorte: 16 Stadien
Finale: 19. Juli in New York/New Jersey (USA)
Teilnehmer: 48 Nationalteams
Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde
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