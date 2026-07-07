Der historische WM-Torrekord von Miroslav Klose ist Geschichte. Nach dem Verlust seiner Bestmarke an Lionel Messi verrät der Trainer des 1. FC Nürnberg nun jedoch, wie sich der argentinische Superstar überraschend bei ihm meldete – und welches besondere Geschenk er ihm zukommen lassen will.

Bis zum 22. Juni war Miroslav Klose noch der Rekordtorschütze bei Fußball-Weltmeisterschaften, der frühere Mittelstürmer hat 16 Tore bei vier WM-Teilnahmen erzielt.

Mittlerweile wurde er aber von Lionel Messi (20 Tore bei sechs Teilnahmen) und Kylian Mbappe (19 Tore bei drei Teilnahmen) überholt.

Messi erzielte schon im ersten Spiel der Argentinier gegen Algerien drei Tore und zog mit dem Weltmeister von 2014 gleich, durch seine zwei Treffer gegen Österreich überholte er den 48-Jährigen dann endgültig.

Klose, der als Trainer des 1. FC Nürnberg arbeitet, erzählte nun, dass der Superstar von Inter Miami sich daraufhin überraschend bei ihm meldete.