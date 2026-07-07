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WM 2026: Lionel Messi überrascht Miroslav Klose nach WM-Torrekord mit emotionalem Anruf
Veröffentlicht:von ran.de
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Der historische WM-Torrekord von Miroslav Klose ist Geschichte. Nach dem Verlust seiner Bestmarke an Lionel Messi verrät der Trainer des 1. FC Nürnberg nun jedoch, wie sich der argentinische Superstar überraschend bei ihm meldete – und welches besondere Geschenk er ihm zukommen lassen will.
Bis zum 22. Juni war Miroslav Klose noch der Rekordtorschütze bei Fußball-Weltmeisterschaften, der frühere Mittelstürmer hat 16 Tore bei vier WM-Teilnahmen erzielt.
Mittlerweile wurde er aber von Lionel Messi (20 Tore bei sechs Teilnahmen) und Kylian Mbappe (19 Tore bei drei Teilnahmen) überholt.
Messi erzielte schon im ersten Spiel der Argentinier gegen Algerien drei Tore und zog mit dem Weltmeister von 2014 gleich, durch seine zwei Treffer gegen Österreich überholte er den 48-Jährigen dann endgültig.
Klose, der als Trainer des 1. FC Nürnberg arbeitet, erzählte nun, dass der Superstar von Inter Miami sich daraufhin überraschend bei ihm meldete.
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Der Kontakt kam über Scaloni zustande
"Der argentinische Nationaltrainer Lionel Scaloni war mein Mitspieler bei Lazio Rom, wir stehen noch regelmäßig in Kontakt", berichtete der frühere Mittelstürmer im WM-Talk der Sparkasse Nürnberg und des FCN: "Er hat ein Telefonat von Messi und mir arrangiert, nachdem er meinen WM-Torrekord eingestellt hat."
Das Gespräch sei bewegend gewesen, erzählte Klose: "Messi und ich sind uns natürlich immer mal wieder auf dem Platz begegnet, das war immer schön und respektvoll. Das Telefonat jetzt war aber das erste Mal, dass wir abseits davon etwas länger miteinander gesprochen haben."
Der Rekord ist nun zwar weg, aber Messi versprach Klose ein besonderes Geschenk als Wiedergutmachung. "Er hat gesagt, er schickt mir ein unterschriebenes Trikot", erzählte der Club-Trainer.
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