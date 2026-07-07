ran Fußball WM 2026: DFB-Zukunft? Rudi Völler spricht Klartext Videoclip • 02:45 Min Link kopieren Teilen

Rudi Völler verteidigt den zurückgetretenen Bundestrainer Julian Nagelsmann, benennt aber auch dessen Fehler. Die Kritik an der Wahl des WM-Quartiers wies er ebenfalls zurück.

Rudi Völler hat den zurückgetretenen Bundestrainer Julian Nagelsmann noch einmal vehement verteidigt, auch wenn er die ein oder andere Entscheidung vor und bei der WM anders getroffen hätte. Er werde "niemals etwas anderes sagen, als dass es ein Glücksfall war, ihn zu bekommen", sagte der DFB-Sportchef in einem gemeinsamen Interview von "kicker", "Funke Mediengruppe", "Frankfurter Rundschau", "Süddeutscher Zeitung", "ARD" und "Bild" in Frankfurt/Main. Gescheitert sei Nagelsmann letztlich an seiner Kommunikation rund um verschiedene Personalien. "Julian hat leider diesen Kredit, den er relativ lange hatte, schon vor der WM und dann auch während der WM nicht mehr gehabt. Das empfand ich als ein bisschen ungerecht", sagte Völler. Doch die Entscheidungen des Bundestrainers und seine Art, sie zu verkünden, hätten in der Mannschaft zu schlechter Stimmung geführt, am Ende habe es "keine Basis mehr" für eine Zusammenarbeit gegeben.

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