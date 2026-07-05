ran Fußball WM 2026: So heftig reagiert das Netz auf Nagelsmann Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

Spannung pur bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026! Im Achtelfinale trifft der Rekordweltmeister Brasilien auf die Überraschungsmannschaft aus Norwegen. Alle Details zu Anpfiff, Aufstellungen und der Live-Übertragung im Fernsehen.

Die Gruppenphase und die Runde der letzten 32 sind Geschichte - jetzt zählt im MetLife Stadium nur noch das nackte Überleben. WM 2026: Das Achtelfinale zwischen Brasilien und Norwegen am 5. Juli ab 22:00 Uhr im Liveticker Die Seleção geht als Favorit in die Partie, doch der Blick auf die Historie verrät eine kuriose Sensation: Brasilien konnte in seiner Fußballgeschichte noch nie gegen Norwegen gewinnen!

+++ Update, 20:35 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++ Brasilien: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos - Bruno Guimaraes, Casemiro - Rayan, Gabriel Martinelli, Vinicius Jr. - Mateus Cunha. Norwegen: Nyland - Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe - Ödegaard, Berg, Berge - Sörloth, Haaland, Nusa.

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Um welche Uhrzeit ist heute der Anpfiff bei Brasilien und Norwegen? Anstoß : Sonntag, 5. Juli 2026, 22:00 Uhr (deutsche Zeit)

Ortszeit : 16 Uhr

Spielort : MetLife Stadium, New York (USA)

Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Achtelfinale

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Livestream und TV-Übertragung: Wo läuft heute Brasilien gegen Norwegen Das Achtelfinal-Kracher am Sonntagabend wird nicht im Free-TV übertragen. Das Achtelfinale zwischen Brasilien und Norwegen ist exklusiv nur bei MagentaTV zu sehen.

WM 2026: Brasilien und Norwegen heute - Liveticker Keine Zeit, das Match live im TV zu verfolgen? Mit dem kostenlosen ran-Liveticker verpasst du keine Sekunde des WM-Achtelfinals zwischen Brasilien und Norwegen. Wir liefern dir alle Tore, Highlights und spielentscheidenden Szenen aus dem MetLife Stadium direkt in Echtzeit aufs Smartphone oder den Desktop. Klick dich rein und sei live dabei, wenn die Entscheidung um das Viertelfinal-Ticket fällt!

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Brasilien vs. Norwegen: Der Weg ins Achtelfinale Brasilien

Die Brasilianer marschierten souverän durch die Gruppenphase (7 Punkte, 7:1 Tore) und setzten sich in der Runde der 32 knapp, aber hochverdient mit 2:1 gegen Japan durch.

Norwegen

Die Norweger sicherten sich in der Gruppe I hinter Frankreich Platz zwei. In der ersten K.-o.-Runde zeigten die Skandinavier echten Kampfgeist und bezwangen die Elfenbeinküste mit 2:1.

Kuriose Statistik: Norwegen zählt zu Brasiliens Angstgegnern Für die Südamerikaner ist Norwegen ein echter Mythos. In bisher vier offiziellen Länderspielen gab es für Brasilien keinen einzigen Sieg (zwei Remis, zwei Niederlagen). Unvergessen ist das legendäre Gruppenspiel bei der WM 1998, als Norwegen die Seleção mit 2:1 schlug. 28 Jahre später folgt nun die Chance zur Revanche.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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