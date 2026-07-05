DFB-Team: Entscheidung um Jürgen Klopp als Bundestrainer offenbar gefallen

ran Fußball WM 2026 - Jürgen Klopp bestätigt DFB-Gespräche: "Ich bin bereit" Videoclip • 05:10 Min Link kopieren Teilen

Jürgen Klopp soll sich mit dem DFB darauf geeinigt haben, die Nachfolge von Julian Nagelsmann als Bundestrainer anzutreten. Das berichtet Transfer-Experte Fabrizio Romano.

Jürgen Klopp übernimmt den Job als Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Klopp soll dem DFB zugesagt haben, den Job des Bundestrainers zu übernehmen. Das postete der Transfer-Experte Fabrizio Romano am Sonntagmittag auf X. Über die Einzelheiten eines langfristigen Vertrags mit dem DFB würde aktuell noch diskutiert, genauso wie Klopp aktuell noch über den Ausstieg aus seinem Job als Head of Global Soccer bei Red Bull verhandle. Aber es gebe keine Zweifel mehr daran, dass Klopp der neue Bundestrainer werde.

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Jürgen Klopp feierte mit Liverpool und dem BVB große Erfolge Julian Nagelsmann war einige Tage nach den dem enttäuschenden Aus des DFB-Team im Sechzehntelfinale gegen Paraguay als Bundestrainer zurückgetreten. Klopp, der derzeit bei der WM als TV-Experte im Einsatz ist, galt von Anfang an als logischer Nachfolger. Der 59-Jährige hat in seiner Karriere mit dem FC Liverpool die Champions League gewonnen und ist englischer Meister geworden, Borussia Dortmund führte zu zwei Meisterschaften und dem ersten Double der Vereinsgeschichte.

Klopp zuletzt im RB-Imperium unter Vertrag Klopp, der seiner Karriere bei Mainz 05 begann, gilt als einer der prägenden Trainer der letzten beiden Jahrzehnte und ist weltweit einer der beliebtesten und prominentesten Deutschen. Zuletzt war er als Head of Global Soccer für Red Bull tätig, was bei vielen Fans nicht sonderlich gut ankam. Nun steht vor der womöglich schwierigsten, aber auch reizvollsten Aufgabe seiner Trainer-Karriere: die deutsche Nationalmannschaft in die Weltspitze zurückzuführen.

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