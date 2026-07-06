Die WM 2026 war die letzte Weltmeisterschaft für Cristiano Ronaldo. Das verkündete der Superstar kurz nach der Niederlage gegen Spanien. Einen sofortigen Rücktritt aus dem Nationalteam ließ er offen.

Portugals Superstar Cristiano Ronaldo wird wohl an keiner weiteren Fußball-WM teilnehmen. Das kündigte der 41-Jährige am Montag (Ortszeit) nach dem Achtelfinal-Aus der Selecao gegen Europameister Spanien (0:1) an.

"Es war tatsächlich meine letzte Weltmeisterschaft, ja", sagte Ronaldo: "Was den Rest angeht – ich werde mir Zeit zum Nachdenken nehmen, Zeit mit meiner Familie verbringen, keine überstürzten Entscheidungen treffen und mein Leben weiterleben." Später relativierte Ronaldo ein wenig und sagte: "Höchstwahrscheinlich, ja", sei dies seine letzte WM gewesen.

Die WM in Nordamerika war seine sechste und letzte, sein WM-Debüt hatte der Torjäger am 11. Juni 2006 in Deutschland gegeben. Bei 27 WM-Auftritten gelangen ihm elf Tore und zwei Vorlagen. Weiter als ins Halbfinale bei der WM 2006 kam Ronaldo mit Portugal aber nie.