ran Fußball WM 2026 - Thomas Wagner rechnet mit Nagelsmann ab: "Große Defizite" Videoclip • 03:19 Min Link kopieren Teilen

Die englische Nationalmannschaft trifft im WM-Achtelfinale auf Co-Gastgeber Mexiko - in Mexiko City. Vor dem Duell gibt es rund um die "Three Lions" viel Geheimniskrämerei, unter anderem um das Team-Hotel.

Die englische Nationalmannschaft versucht vor dem WM-Achtelfinale gegen Co-Gastgeber Mexiko (Montag, ab 2 Uhr im Liveticker) alles, um sich in Ruhe vorbereiten zu können. Denn die "Three Lions" haben zuletzt bereits mitbekommen, wie unruhig die Vorbereitung von Mexikos Sechzehntenfinal-Gegner Ecuador verlaufen ist - und wollen dies nicht am eigenen Leib spüren. Gewitter-Gefahr - FIFA diskutiert Verlegung von Mexiko-England Vor dem Aufeinandertreffen in der Runde der letzten 32 Teams rückten nämlich Mexiko-Fans an, um vor der Partie mit Feuerwerk, Autohupen, Trommeln und Lautsprechern für Lärm zu sorgen, um so Ecuadors Vorbereitung zu stören.

WM-Livestreams auf Joyn Bald verfügbar Samstag, 04.07. 03:15 • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 04.07. 03:15 • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

- Anzeige -

- Anzeige -

Kane und Co. bekommen Ohrstöpsel, Schlafmittel und White-Noise-Geräte Letztlich hat dies möglicherweise sogar geholfen, denn die Mexikaner gewannen die Begegnung mit 2:0. Ecuadors Verband legte sogar noch vor Anpfiff offiziell Beschwerde bei der FIFA ein. Nun befürchten die Engländer vor dem Spiel in der Hauptstadt Mexiko City Ähnliches. Laut übereinstimmenden Medienberichten versuchen die "Three Lions" deshalb, unter anderem das genaue Mannschaftshotel vor der Partie geheim zu halten. Für den Fall, dass das Teamhotel der Engländer doch noch vor dem Spiel geleakt werden sollte, hat der englische Verband den Berichten nach auch schon Maßnahmen ergriffen. Ohrstöpsel, natürliche Schlafmittel und White-Noise-Geräte wurden an die Spieler verteilt.

Tuchel erwartet Störungen vor Mexiko-Duell "Wir erwarten den Lärm auf der Straße natürlich, aber was sollen wir tun? Wir nehmen einfach diese Sachen mit. Wir sind vorbereitet", wurde England-Coach Thomas Tuchel zitiert. Aufgrund der geltenden FIFA-Regularien muss England vor dem Spiel zwei Nächte in Mexiko City verbringen. Deshalb reisten Tuchel und Co. auch schon am Freitag an. Genug Zeit also für Journalisten und Fans in Mexiko, um den tatsächlichen Ort von Englands Team-Hotel noch herauszufinden. Laut lokalen Medien sei bislang durchgesickert, dass sich die Herberge der Engländer im Stadteil Santa Fe befinden soll. Auch interessant: Rücktritt von Bundestrainer Julian Nagelsmann - so reagieren die Experten

- Anzeige -