ran Fußball WM 2026: So heftig reagiert das Netz auf Nagelsmann Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

Nach dem deutschen WM-Debakel hat Julian Nagelsmann die Konsequenzen gezogen und ist als Bundestrainer zurückgetreten. ran zeigt die Reaktionen der Experten.

Wenige Tage nach Deutschlands überraschendem WM-Aus im Sechszehntelfinale gegen Paraguay ist es offiziell: Julian Nagelsmann ist nicht mehr Bundestrainer. Am Freitag gab der DFB den Rücktritt des 38-Jährigen bekannt und bestätigte zeitgleich Gespräche mit Jürgen Klopp als möglichen Nachfolger. Was sich der DFB von Jürgen Klopp verspricht Rund um das Aus von Nagelsmann haben sich zahlreiche Experten geäußert. ran fasst die Stimmen und Reaktionen zum Nagelsmann-Rücktritt zusammen.

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Lothar Matthäus (Rekordnationalspieler bei "RTL/ntv"): "Ich würde ihm eine Schulnote vier geben. Ausreichend, weil es eben zwischendurch immer wieder die Ausschläge nach oben gegeben hat. Wir hatten drei Turniere mit ihm: Die Heim-EM mit Viertelfinale. Da reden wir immer vom unglücklichen Ausscheiden, aber da hat man auch nicht in jedem Spiel überzeugt. Dann kam die Nations League im eigenen Land: Vier Mannschaften, Platz vier. Ich glaube, das sagt alles aus. Jetzt die Weltmeisterschaft, bei der wir schon im Sechzehntelfinale ausgeschieden sind." Thomas Hitzlsperger (Ex-Nationalspieler in der "ARD"): "Es ist wirklich nicht überraschend, dass Julian Nagelsmann jetzt zurückgetreten ist und es ist die richtige Entscheidung. Es ist natürlich nachvollziehbar, dass Jürgen Klopp jetzt der Top-Kandidat ist. Der DFB wäre aber gut beraten, nicht nur mit Jürgen Klopp zu sprechen, sondern auch, sich um Alternativen umzusehen." Rene Adler (Ex-Nationalspieler im "ZDF"): "Ich hätte mir mehr Eigenverantwortung und Demut von Julian Nagelsmann gewünscht. Dem war nicht so. Ich finde, Jürgen Klopp wäre die absolute Bestbesetzung. Du brauchst jetzt jemanden, der neben einem Top-Trainer auch ein Top-Kommunikator ist - nach innen, aber auch nach außen. Da gibt es weltweit auch keinen Besseren als Jürgen Klopp."

Thomas Müller (Ex-Nationalspieler via "LinkedIn"): "Nach fünf enttäuschenden Turnieren in Folge ist ein Konzept mit neuen, tiefgründigen Denkanstößen gefragt. Es braucht eine konsequente und moderne Spielerausbildung, die der zukünftigen Spielidee Rechnung trägt. Wir benötigen Verantwortungsbewusstsein, Fachwissen und auch den Mut, die notwendigen Veränderungen anzustoßen, um in der Zukunft wieder bis zum Schluss auf dem Parkett der großen Fußballbühne zu tanzen. Ist bei allen das ehrliche Bewusstsein vorhanden, dass uns die Weltspitze enteilt ist? Was können wir von anderen Nationen lernen in Sachen Ausbildung und Spielweise? Mit welchem Spielstil wollen wir als deutsche Nationalmannschaft erfolgreich sein und welche Spielertypen müssen dafür ausgebildet werden? Wie können wir im Hinblick auf die EM 2028 auch kurzfristig wieder zur schwer zu bespielenden 'Turniermannschaft' werden?" Stefan Kornelius (Regierungssprecher): "Der Bundeskanzler dankt Julian Nagelsmann für sein Engagement und den Einsatz in den letzten Jahren als Bundestrainer der Nationalmannschaft. Die Entscheidung über eine Nachfolge trifft der DFB. Eine Personalentscheidung fällt in die Autonomie der Sportverbände. Und wir wissen, dass der DFB angekündigt hat, diese Entscheidung zeitnah zu präsentieren. Dem sehen wir entgegen." Auch interessant: Pressestimmen zum Aus von Julian Nagelsmann - "Schon das nächste Opfer" Und: Kommentar: Nagelsmann muss jetzt den Heynckes-Weg gehen

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