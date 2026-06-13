WM 2026: Fällt Brasilien-Superstar Neymar für die gesamte Vorrunde aus?

Das Rätselraten um den Zeitpunkt des Comebacks von Brasiliens Superstar Neymar bei der WM 2026 geht weiter.

Doch nun steht fest, dass er den Auftakt gegen Marokko definitiv verpassen wird - und es droht laut Medienberichten aus Brasilien sogar ein Ausfall für die gesamte Vorrunde.

Nachdem Nationaltrainer Carlo Ancelotti vor gut zwei Wochen noch optimistisch war, dass der 34-Jährige rechtzeitig zum ersten Vorrundenspiel der Selecao am 14. Juni gegen Marokko (ab 00:00 Uhr im Joyn-Livestream) fit sein würde, gibt es nun wohl neue Entwicklungen.

"Neymar arbeitet sehr hart": Ancelotti bleibt gelassen

Gewohnt gelassen gab sich derweil Ancelotti, der seinen Vertrag kurz vor der WM vorzeitig bis 2030 verlängerte. "Neymar arbeitet sehr hart daran, so schnell wie möglich wieder fit zu werden. Wir gehen davon aus, dass er nächste Woche wieder zur Mannschaft stoßen wird", sagte der Italiener auf einer Pressekonferenz.

Zudem sieht der frühere Trainer Real Madrids und des FC Bayern in Neymar ohnehin mehr als nur den Superstar auf dem Feld. "Wenn wir Neymar nominieren, tun wir das nicht nur wegen seiner unbestreitbaren technischen Qualitäten, sondern auch wegen seiner Erfahrung und der Vorbildfunktion, die er den jungen Spielern in dieser Gruppe geben kann", erklärte Ancelotti.

Neymar bestritt sein bislang letztes Länderspiel für Brasilien im Oktober 2023 bei der 0:2-Niederlage in der WM-Qualifikation in Uruguay. Danach fehlte der aktuelle Profi des FC Santos wegen zahlreicher Verletzungen, darunter einem Kreuzbandriss.

Bislang bestritt der Offensivmann 128 Länderspiele und erzielte dabei 79 Treffer. Damit ist er Rekordtorschütze der brasilianischen Nationalmannschaft vor Pele (77 Treffer).