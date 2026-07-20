WM 2026: FIFA ermittelt nach Argentinien-Ausrastern

ran Fußball WM 2026: Spanier feiern in Madrid - Rodri packt Moves aus Videoclip • 01:04 Min Link kopieren Teilen

Nach dem Abpfiff des WM-Finales zwischen Spanien und Argentinien gingen Leandro Paredes und argentinische Co-Trainer Roberto Ayala auf spanische Spieler los. Jetzt untersucht hat die FIFA eine Untersuchung der Vorfälle eingeleitet.

Die hässlichen Szenen unmittelbar nach Abpfiff des Finals der Fußball-WM könnten für die argentinische Nationalmannschaft noch ein unschönes Nachspiel haben: Laut Medienberichten hat der Weltverband FIFA eine disziplinarische Untersuchung wegen des Verhaltens einiger argentinischer Spieler eingeleitet. WM 2026: So feiert Spanien den Titelgewinn über Argentinien und die zweite Weltmeisterschaft Nach dem Endspiel in New Jersey am Sonntagabend, das Spanien mit 1:0 nach Verlängerung gewonnen hatte, kursierten Videoaufnahmen, auf denen zu sehen ist, wie der Argentinier Leandro Paredes die Spanier Eric Garcia und Gavi attackiert. Der argentinische Co-Trainer Roberto Ayala schlug zudem Dani Olmo.

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