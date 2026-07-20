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Darts: Auch Martin Schindler beim World Matchplay raus
Veröffentlicht:von SID
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Darts: Seltener Anblick - Luke Littler posiert im Fischerhut
Videoclip • 01:19 Min
Deutschlands bester Dartsprofi Martin Schindler ist auch mit seinem fünften Anlauf beim World Matchplay in der ersten Runde gescheitert. Der Weltranglisten-19. aus Strausberg verlor nach einem späten Einbruch gegen den walisischen Ex-Weltmeister Gerwyn Price mit 9:11, das zweitwichtigste Turnier des Jahres geht damit ohne Deutsche weiter.
Schindler erwischte einen Start nach Maß. Schnell ging die deutsche Nummer eins mit 4:0 in Führung, später lag "The Wall" gar mit 8:5 vorn. Nach großen Problemen auf die Doppelfelder gab Schindler den Sieg aber noch aus der Hand. Zwar glich der 29-Jährige mit einem 121er-Finish zum 9:9 aus, dann konnte er aber Price, der 2021 im Ally Pally von London den WM-Titel geholt hatte, nicht mehr viel entgegensetzen.
Am Samstag war bereits Niko Springer ausgeschieden. Der Mainzer verlor zum Auftakt gegen den Titelverteidiger und Weltranglistenersten Luke Littler (England) mit 6:10. Die Deutschen warten seit 2020 auf einen Sieg in den Winter Gardens von Blackpool. Damals hatte Gabriel Clemens das Achtelfinale erreicht.
Insgesamt wird eine Million Pfund beim World Matchplay ausgeschüttet und damit 200.000 Pfund mehr als im Vorjahr. Der Gewinner der Phil-Taylor-Trophy erhält 225.000 Pfund.
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