ran Fußball WM2026: Thomas Müller will Trump keine WM-Bühne bieten Videoclip • 28 Sek Link kopieren Teilen

Spanien schlägt Argentinien im WM-Finale nach Verlängerung. ran zeigt, wie der neue Weltmeister seinen Titel feiert.

Spanien ist Weltmeister! Das Team von Trainers Luis de la Fuente schlug Argentinien mit 1:0 nach Verlängerung durch einen Treffer von Ferran Torres. Kommentar: Die Argentinier sind ganz schlechte Verlierer Nach Abpfiff um kurz nach 18 Uhr Ortszeit brachen alle Dämme - bei Spielern, Trainer und Fans. ran zeigt, wie der Weltmeister 2026 seinen Titel feiert.

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Spanien-Stars singen "Campeones" Nach dem Schlusspfiff war der Jubel riesengroß. Die Spieler lagen sich in den Armen und nach kurzer Zeit fand man sich zur Jubeltraube, aus der es "Campeones Campeones, ole ole ole" hallte.

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Spanien erhält erstmals Weltmeisterringe Die WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA sorgte auch nach ihrem Ende noch für ein weiteres Novum, das man bis dato nur aus dem US-Sport kannte. FIFA-Präsident Gianni Infantino besuchte die spanische Umkleidekabine und überreichte den feiernden Spielern Repliken der WM-Trophäe sowie erstmals Weltmeisterringe - insgesamt 30 Championship-Ringe an der Zahl gehen an das Team. 1.996 stehen Fans weltweit zum freien Erwerb zur Verfügung.

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Spanien-Fans übernehmen Times Square Und nicht nur bei den Spielern war der Jubel riesengroß, auch die Fans drehten komplett frei. Während die Feier im MetLife Stadium begann, übernahmen die spanischen Anhänger kurzerhand den Times Square in New York.

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Spanien ist Weltmeister: Jubel im Land grenzenlos Und auch in Spanien wurde wenig überraschend frenetisch gefeiert. Die Straßen und Plätze in den Metropolen Madrid und Barcelona wurden zur Party-Meile.

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Cucurella hält Versprechen und lässt sich Gesicht von Trainer de la Fuente tätowieren Marc Cucurella steht derweil zu seinem Wort und wird das Versprechen einlösen, sich das Gesicht seines Trainers de la Fuente tätowieren zu lassen. "Ist hier irgendwo ein Tätowierer?", schrieb der Neuzugang von Real Madrid in seiner "Instagram"-Story zu zwei Sternen für die zwei spanischen WM-Titel. "Ich muss jetzt herausfinden, wo ich mir das Tattoo stechen lassen kann. Ich werde es mir an einer gut sichtbaren Stelle machen lassen. Auf dem Rückflug überlege ich mir, wo genau", wurde der 27-Jährige zuvor von spanischen Medien zitiert. Trainer de la Fuente reagierte derweil mit Humor auf die Ansage: "Versprechen muss man halten", sagte de la Fuente, "und so hässlich bin ich ja nun auch wieder nicht." Cucurella hatte die Idee in der der WM-Vorbereitung geäußert und lässt nun taten Folgen. Beim Verband kann man es derweil kaum erwarten: "Ich weiß nicht, ob ihr euch an ein Versprechen eines Verteidigers mit langen Haaren erinnert… Klingt das vertraut?", heißt es in der Caption zu einem Clip von "La Furia Roja" auf "X", in dem das Gesicht des Erfolgscoaches bereits verewigt wird.

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Weltmeister ohne Real-Stars: "Königliche" feiern Neuzugang Cucurella Erstmals in der Geschichte der spanischen Nationalmannschaft stand kein Spieler von Real Madrid im WM-Kader. Dies hielt die "Königlichen" jedoch nicht davon ab, sich und ihren Sommer-Neuzugang Cucurella zu feiern, der vom FC Chelsea kam und seit Anfang des Monats offiziell bei Real unter Vertrag steht. "Guten Morgen!", schrieben die Madrilenen am Tag danach zu einem Jubelbild des Linksverteidigers mit dem WM-Pokal in den Händen, ehe dieser auch nur einen Pass für sein neues Team gespielt hat.

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