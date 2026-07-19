Die miserable Qualität des Rasens im WM-Finalstadion in East Rutherford hat für heftige Kritik gesorgt.

"Das größte Problem ist der Platz", sagte der langjährige Freiburger Coach Christian Streich im "ZDF" in der Halbzeitpause des Endspiels zwischen Spanien und Argentinien:

"Der Platz ist der Wahnsinn. Der Ball rollt nicht. Die Spieler haben total Probleme, schnell und gut zu spielen. Das Spiel leidet total unter diesem Platz. Ich sehe das durch den Fernseher. Das ist echt richtig schade."

Experte Christoph Kramer hatte sich schon vor Anpfiff erschüttert über den schlechten Untergrund gezeigt, der eines WM-Endspiels nicht würdig sei.