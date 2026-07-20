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WM 2026: Von 1930 bis 2026 - alle Fußballweltmeister der Geschichte in der Übersicht
Aktualisiert:von Luis Woppmann
ran Fußball
WM 2026-Highlights: Spanien krönt sich zum Weltmeister
Videoclip • 02:12 Min
Die 23. Fußball-Weltmeisterschaft ist erfolgreich beendet. Insgesamt gab es bis dato acht Nationen, die den Titel gewinnen konnten. ran zeigt alle bisherigen Weltmeister.
Spanien setzte sich zum zweiten Mal in der Geschichte dieses Turniers die Krone auf. Insgesamt acht Nationen konnten den Titel bisher gewinnen.
ran zeigt die bisherigen Sieger aller Weltmeisterschaften von 1930 bis 2026.
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1930: Uruguay
An der ersten Fußball-Weltmeisterschaft nahmen gerade einmal 13 Länder teil. Aus Europa waren es lediglich vier Mannschaften, die die dreiwöchige Schiffsfahrt nach Uruguay antraten.
Am Ende gewann das Gastgeberland das Finalspiel gegen Argentinien mit 4:2. Bemerkenswert: Schon damals verfolgten 68.346 Zuschauer das Geschehen im Stadion.
1934: Italien
Vier Jahre später waren es bereits 16 Länder, die an der Weltmeisterschaft in Italien teilnahmen. Allerdings trug das Turnier einen faden Beigeschmack, da der italienische Diktator Benito Mussolini die WM propagandistisch als Werbung nutzte.
Am Ende war es auch die italienische Nationalmannschaft, welche sich durch einen 2:1-Sieg im Finale gegen die Tschechoslowakei zum Weltmeister krönte. Deutschland gewann damals das Spiel um Platz drei mit 3:2 gegen Österreich.
1938: Italien
Die WM 1938 wurde in Frankreich ausgetragen, nachdem sich das Land gegen die Mitbewerber Argentinien und Deutschland durchgesetzt hatte - Deutschland erhielt dabei keine einzige Stimme.
Am Ende konnte die italienische Nationalmannschaft den zweiten Weltmeistertitel in Folge gewinnen, nachdem sie das Finalspiel gegen Ungarn mit 4:2 für sich entscheiden konnte.
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1950: Uruguay
Die WM 1942 war wegen dem Ausbruchs des zweiten Weltkrieges (1939-1945) abgesagt worden, erst nach dem Krieg setzte sich der FIFA-Kongress 1946 wieder zusammen, um die nächste Weltmeisterschaft zu planen. Das Turnier fand später in Brasilien statt, allerdings nahmen nur 13 Verbände teil.
Aufgrund der ungeraden Teilnehmerzahl fand kein klassisches Finale, sondern eine Finalrunde statt, in der die vier Gruppensieger Brasilien, Spanien, Schweden und Uruguay jeweils gegeneinander antraten. Am Ende stand Uruguay mit zwei Siegen und einem Unentschieden an der Spitze der Tabelle.
1954: Deutschland
Die Endrunde der WM 1954 war die erste, die offiziell als "Fußball-Weltmeisterschaft" bezeichnet wurde. Im Turnier in der Schweiz traten insgesamt 16 Nationen an - erstmals seit 1938 auch wieder die Nationalmannschaft der Bundesrepublik Deutschland.
Diese konnte das Turnier entgegen allen Erwartungen gewinnen. Im später bezeichneten "Wunder von Bern" konnte die DFB-Elf nach 0:2-Rückstand mit 3:2 gegen Ungarn gewinnen und sich erstmals Weltmeister nennen.
1958: Brasilien
Eigentlich wäre nach der WM 1954 in der Schweiz ein südamerikanisches Land mit der Austragung an der Reihe gewesen, allerdings war Schweden der einzige Bewerber und erhielt so den Zuschlag.
Von 16 Teilnehmern setze sich der Gastgeber bis ins Finale durch, verlor dort allerdings mit 2:5 gegen Brasilien.
1962: Brasilien
Nach zwei Turnieren in Europa war 1962 ein südamerikanisches Land mit der Austragung an der Reihe. Überraschend setzte sich bei der finalen Abstimmung Chile gegen Mitbewerber Argentinien durch.
Am Ende gewann die chilenische Nationalmannschaft sogar das Spiel um Platz drei. Im Finale bezwang Brasilien die Tschechoslowakei mit 3:1 und war nach Italien die zweite und bisher letzte Nation, die den WM-Titel verteidigen konnte.
1966: England
1966 bewarb sich England unter dem Motto "100 Jahre Fußball in England", da der englische Fußballverband "Football Association (FA)" 1863 gegründet worden war, und erhielt den Zuschlag für die Austragung des Turniers.
Am Ende konnte sich die englische Nationalmannschaft bis ins Endspiel spielen und dieses mit 4:2 gegen die Bundesrepublik Deutschland gewinnen - das zwischenzeitliche 3:2 für England ging später als "Wembley-Tor" in die Geschichte ein.
1970: Brasilien
Nach dem Olympischen Spielen 1968 fand auch die WM 1970 in Mexiko statt. Kurios: Es war die erste Weltmeisterschaft, bei der man wechseln durfte. Vorher mussten die Mannschaften in Unterzahl spielen, wenn sich ein Spieler verletzte.
Im Finale standen sich die zwei früheren Weltmeister Brasilien und Italien gegenüber. Am Ende konnte sich die Selecao mit 4:1 durchsetzen. Es war nicht nur der dritte Weltmeistertitel aus den vier vergangenen Turnieren, sondern auch der dritte Triumph für Pele - damit ist er bis heute der einzige Spieler, der die WM so oft gewinnen konnte.
1974: Deutschland
Die zehnte Weltmeisterschaft wurde in der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin ausgetragen. Für das Turnier wurde der WM-Pokal entworfen, der bis heute noch genutzt wird.
Am Ende gewann die deutsche Nationalmannschaft das Endspiel gegen die Niederlande mit 2:1, nachdem man bereits in der 2. Minute mit 0:1 in Rückstand geraten war.
1978: Argentinien
Bereits 1966 hatte Argentinien den Zuschlag für die WM 1978 erhalten. Im Vorfeld galt das Land allerdings als schwieriger Gastgeber, da es seit 1976 von einer Militärdiktatur regiert worden war. Das Turnier ging dennoch ohne große Zwischenfälle über die Bühne.
Nach Uruguay und Brasilien wurde Argentinien zum dritten südamerikanischen WM-Sieger, nach dem sie das Finale mit 3:1 gegen die Niederlande gewinnen konnten.
1982: Italien
Neben der Vergabe für die WM 1974 in Deutschland und 1978 in Argentinien wurde 1966 bereits die WM 1982 an Spanien vergeben. Damit hatte das Land 16 Jahre Zeit, sich auf die Austragung vorzubereiten - länger als jede andere Nation. Erstmals traten bei dem Turnier 24 Mannschaften an.
Im Endspiel standen sich Italien und die Bundesrepublik Deutschland im Santiago Bernabeu gegenüber. Schlussendlich konnte die italienische Nationalmannschaft das Spiel mit 3:1 für sich entscheiden und ihren bis dato dritten Weltmeistertitel feiern.
1986: Argentinien
Die WM 1986 sollte ursprünglich in Kolumbien stattfinden, allerdings zog das Land 1982 als Gastgeber zurück, weil es die Anforderungen der FIFA finanziell und infrastrukturell nicht erfüllen konnte. Daraufhin wurde Mexiko als neuer Austragungsort festgelegt.
Am Ende gewann Argentinien das Finale mit 3:2 gegen die Bundesrepublik Deutschland. Die DFB-Elf verlor damit ihr zweites WM-Finale in folge. Zuvor hatte sich Argentinien durch die legendäre "Hand Gottes" von Diego Maradona im Viertelfinale mit 2:1 gegen England durchgesetzt.
1990: Deutschland
Nach 1934 wurde die Weltmeisterschaft 1990 das zweite Mal in Italien ausgetragen. Am Ende gewann der Gastgeber immerhin das Spiel um Platz drei mit 2:1 gegen England.
Im Finale konnte sich Deutschland mit 1:0 gegen Argentinien durchsetzen und war damit die erste europäische Mannschaft, die in einem WM-Endspiel gegen eine südamerikanische Mannschaft gewinnen konnte.
1994: Brasilien
Die WM 1994 fand erstmals in den USA statt. Obwohl der Fußball in den Vereinigten Staaten zur damaligen Zeit noch deutlich mehr wie heute eine Nischensportart war, entwickelte sich das Turnier zum Zuschauermagnet: Es war die WM, die bis heute sowohl die meisten Zuschauer pro Spiel als auch insgesamt hatte, obwohl die Anzahl der Spiele später von 52 auf 64 erhöht wurde.
Im Endspiel konnte Brasilien mit 3:2 im Elfmeterschießen gegen Italien gewinnen, nachdem bis zum Ende der Verlängerung kein einziges Tor gefallen war. Den entscheidenden Elfmeter verschoss Roberto Baggio und ging als "Der Mann, der stehend starb" in die Geschichte ein.
1998: Frankreich
Mehr als ein halbes Jahrhundert nach 1938 fand wieder eine Weltmeisterschaft in Frankreich statt. Erstmals nahmen 32 Nationen an der Endrunde des Turniers teil.
Schlussendlich konnte Frankreich den WM-Sieg im eigenen Land mit einem 3:0-Sieg im Finale gegen Brasilien perfekt machen und zum ersten Mal Weltmeister werden.
2002: Brasilien
Die erste WM nach der Jahrtausendwende fand nicht nur erstmals in Asien statt, sondern auch erstmals in zwei Ländern. Gastgeberländer waren überraschenderweise Japan und Südkorea, nachdem sich die beiden Länder eigentlich getrennt beworben hatten.
Im Endspiel bezwang Brasilien Deutschland mit 2:0, nachdem Oliver Kahn die DFB-Elf zuvor im Alleingang ins Finale gebracht hatte. Für diese Leistung wurde er nicht nur Torwart, sondern auch als bisher einziger Schlussmann Spieler des Turniers.
2006: Italien
Nach 1974 fand die Fußball-WM ein zweites und bisher letztes Mal in Deutschland statt. Das Turnier wurde wegen der ausgelassenen Stimmung und dem durchgängig guten Wetter zum deutschen "Sommermärchen." Schlussendlich scheiterte die DFB-Elf im Halbfinale mit 0:2 in der Verlängerung gegen Italien.
Eben jene italienische Nationalmannschaft konnte das Finale dann mit 5:3 im Elfmeterschießen gegen Frankreich gewinnen. Bis heute unvergessen bleibt dabei der Kopfstoß von Zinedine Zidane gegen Marco Materazzi - die letzte Aktion in der großen Karriere des Franzosen.
2010: Spanien
Die WM 2010 fand erstmals auf dem afrikanischen Kontinent statt. Gastgeberland war Südafrika, für das aber bereits in der Gruppenphase Schluss war. Und das, obwohl die Mannschaft Gruppengegner Frankreich besiegen konnte.
Im Finale bezwang Spanien die Niederlande mit 1:0 durch ein spätes Tor von Andres Iniesta in der 116. Minute. Es war der erste WM-Titel für "La Furia Roja."
WM 2026: Das sind die Stadien in Kanada, Mexiko und den USA
2014: Deutschland
Die mittlerweile 20. Weltmeisterschaft fand nach 1950 zum zweiten Mal in Brasilien statt. Mit 171 Toren wurde bei dem Turnier der Torrekord bei Endrunden mit 32 Mannschaften eingestellt. Die meisten Tore erzielte dabei die DFB-Elf (18) - fast die Hälfte davon fielen im legendären Halbfinale gegen Brasilien (7:1).
Im Finale gewann Deutschland nach einem Tor von Mario Götze in der 113. Minute mit 1:0 gegen Argentinien und war damit die erste europäische Mannschaft, die eine WM auf dem Kontinent gewinnen konnte.
2018: Frankreich
Die WM 2018 fand in Russland statt, nachdem das Land im Jahr zuvor den Konföderationen-Pokal ausgetragen hatte. Es wat die dritte WM in Folge, in der der amtierende WM-Sieger bereits in der Gruppenphase ausschied.
Im Endspiel gewann Frankreich mit 4:2 gegen Kroatien. Es war bereits der zweite WM-Titel für "Les Bleus."
2022: Argentinien
Die WM 2022 fand in Katar statt. Im Vorfeld hatte es starke Kritik am Gastgeberland gegeben - hauptsächlich wegen der schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen im Land und der Behandlung der Arbeiter, die die WM-Stadien bauten.
In einem der verrücktesten WM-Finalspiele aller Zeiten setzte sich am Ende Argentinien im Elfmeterschießen gegen Frankreich durch. Es war der dritte WM-Titel für das Land und der erste für Superstar Lionel Messi.
2026: Spanien
Die WM 2026 war die bisher größte: Insgesamt 48 Mannschaften nahmen an dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada teil. Bereits vor dem Turnierstart gab es viele Diskussionen um verweigerte Einreisebeschränkungen, hohe Ticketpreise und die neu eingeführten Trinkpausen.
Am Ende gewann Spanien das Finale gegen Argentinien mit 1:0 und verwehrte Messi damit die Verteidigung der WM-Trophäe. In acht Spielen kassierte "La Furia Roja" nur ein einziges Gegentor.
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