WM 2026: Frankreich beantragt Annullierung von Olise-Gelb

Nachdem Michael Olise eine vermeintlich unberechtigte Gelbe Karte bei der WM kassiert hat, kämpft der französische Fußballverband nun wohl um eine Annullierung dieser persönlichen Sanktion.

Der französische Fußballverband (FFF) hat bei der FIFA die Annullierung der Gelben Karte gegen Michael Olise beantragt.

Das erfuhr die Nachrichtenagentur "AFP". Der Bayern-Star war am Samstag im WM-Achtelfinale gegen Paraguay (1:0) in der Nachspielzeit vom usbekischen Schiedsrichter Ilgis Tantaschew (Usbekistan) wegen einer Auseinandersetzung mit Matias Galarza in der Nachspielzeit verwarnt worden.

Die Bilder zeigen allerdings, dass Olise seinen Gegenspieler nicht berührt. Der Münchner legt lediglich seinen Finger vor den Mund, daraufhin sinkt Galarza zu Boden und täuscht einen Schlag vor.

Sollte Olise im Viertelfinale gegen Marokko am Donnerstag in Foxborough erneut eine Gelbe Karte sehen, wäre er im Falle eines Halbfinaleinzugs gesperrt. Bradley Barcola und Manu Koné waren gegen Paraguay ebenfalls verwarnt worden.