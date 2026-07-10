Fußball-WM
WM 2026: Frankreich-Coach Deschamps über Michael Olise: "War mühsam"
Veröffentlicht:von ran.de
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WM 2026: Didier Deschamps und Frankreich "greifen nach den Sternen"
Videoclip • 02:06 Min
Frankreich-Trainer Didier Deschamps spricht über den mühsamen Beginn mit Michael Olise und die glänzende Entwicklung des Bayern-Stars.
Die französische Fußball-Nationalmannschaft steht bei der Weltmeisterschaft nach einem 2:0-Sieg gegen Marokko im Halbfinale. Ein wichtiger Faktor dabei: Bayern-Star Michael Olise, der in der Offensive mit seinen Aktionen glänzt.
Die Entwicklung des 24-Jährigen, der vor zwei Jahren von Crystal Palace zum deutschen Rekordmeister wechselte, begeistert dabei auch seinen Nationaltrainer.
"Als er nach den Olympischen Spielen 2024 erstmals zu uns zur Nationalmannschaft kam, war es am Anfang etwas mühsam mit ihm", konstatierte Didier Deschamps im Interview mit der "Sport Bild".
"Aber mit Beharrlichkeit und großer Unterstützung ist er zu einem der besten Spieler der Welt geworden. Er ist unsere Verbindung zwischen den Vollstreckern vorn und den Mitspielern hinten."
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WM 2026: Deschamps mit Lob für Olise
Dass Olise, genau wie 17 weitere Spieler im französischen Kader, bei Vereinen im Ausland unter Vertrag steht, hält Deschamps für eine gute Sache.
"Je mehr sie den Alltag bei Spitzenklubs in England, Spanien oder in Deutschland beim FC Bayern gewohnt sind, umso mehr profitiert auch die Nationalmannschaft davon", ist sich der Trainer-Routinier sicher.
"Das zeigt allein das Beispiel Olise, der sich in München unter Trainer Vincent Kompany prächtig entwickelt hat."
Deschamps strebt mit der Equipe Tricolore den dritten WM-Titel nach 1998 und 2018 an, nach dem Turnier ist seine Zeit als Nationaltrainer vorbei.
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