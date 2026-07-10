WM 2026: Frankreich-Coach Deschamps über Michael Olise: "War mühsam"

Frankreich-Trainer Didier Deschamps spricht über den mühsamen Beginn mit Michael Olise und die glänzende Entwicklung des Bayern-Stars.

Die französische Fußball-Nationalmannschaft steht bei der Weltmeisterschaft nach einem 2:0-Sieg gegen Marokko im Halbfinale. Ein wichtiger Faktor dabei: Bayern-Star Michael Olise, der in der Offensive mit seinen Aktionen glänzt.

Die Entwicklung des 24-Jährigen, der vor zwei Jahren von Crystal Palace zum deutschen Rekordmeister wechselte, begeistert dabei auch seinen Nationaltrainer.

"Als er nach den Olympischen Spielen 2024 erstmals zu uns zur Nationalmannschaft kam, war es am Anfang etwas mühsam mit ihm", konstatierte Didier Deschamps im Interview mit der "Sport Bild".

"Aber mit Beharrlichkeit und großer Unterstützung ist er zu einem der besten Spieler der Welt geworden. Er ist unsere Verbindung zwischen den Vollstreckern vorn und den Mitspielern hinten."