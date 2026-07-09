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WM 2026 - Frankreich auf Titelkurs! Der X-Faktor heißt aber nicht Kylian Mbappe - ein Kommentar

Aktualisiert:

von Andreas Reiners

ran Fußball

WM 2026: „Eindeutig gekauft“ – Mbappe-Show lässt Fans fragend zurück

Videoclip • 03:14 Min

Frankreich ist auf dem besten Weg ins WM-Finale. Der Anteil von Nationaltrainer Didier Deschamps kann nicht hoch genug bewertet werden. Ein Kommentar.

Von Andreas Reiners

Es gibt sie, die Anzeichen.

Die Beweise, wenn man so will. Wie der emotionale Jubel von Kylian Mbappe zusammen mit Nationaltrainer mit Didier Deschamps nach dem Tod dessen Mutter zum Beispiel.

Es waren Bilder im Sechzehntelfinale, die unter die Haut gingen. Die eine enge Verbundenheit zwischen Coach und Spieler zeigten. Und damit auch eine Fähigkeit des Trainers, die beeindruckend ist.

Frankreich: Die DNA der Gruppe

"Das gehört zur DNA unserer Gruppe. Wir gehören alle zusammen. Der Trainer hatte eine große Prüfung. Es ist natürlich ein sehr schwerer Moment, es gibt Dinge, die wichtiger sind als Fußball. Aber das wussten wir vorher schon. Mit dieser Geste weiß er, dass er die ganze Mannschaft hat", sagte Mbappe Anfang Juli nach dem 3:0 gegen Schweden.

Im Viertelfinale gegen Marokko am Donnerstag bejubelte das Team gemeinsam mit der Bank ausgelassen das 2:0 von Ousmane Dembele und schenkte dem Wort Teamgeist erneut einen bildhaften Moment.

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Frankreich: Gegenseitiges Vertrauen

Klar: Bei dieser individuellen Klasse in der Breite mit Topstars wie Mbappe, Michael Olise, Desire Doue oder Dembele scheint es einfach, ein Team wie Frankreich unaufhaltsam in Richtung Finale zu führen. Irgendeiner macht immer den Unterschied. Selbst wenn es nicht läuft, ist jemand zur Stelle, der ein Spiel im Alleingang entscheiden kann.

Wie Mbappe, der ein wenig aus dem Nichts mit einem wunderschönen Schlenzer das 1:0 gegen Marokko erzielte und den Favoriten so auf Kurs brachte.

"Wenn du Kylian in der Mannschaft hast, machst du dir keine großen Sorgen", sagte Deschamps.

Doch das blinde Vertrauen beruht auf Gegenseitigkeit. Denn es geht gar nicht nur um die sportliche Ausrichtung, um Taktik oder Philosophie, sondern auch um das Gefüge.

Ein Faktor, der bei einem fünfwöchigen Turnier nicht zu unterschätzen ist. Nicht zuletzt Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann hat gezeigt, wie viel ein Coach im Umgang mit so einem großen Kader falsch machen und wie ihm das Gebilde um die Ohren fliegen kann.

Deschamps hat es nach der WM 2018 (Titel) und 2022 (Zweiter) wieder einmal geschafft, auf der größten Fußball-Bühne einen Haufen Egomanen zu einem Team zu formen, das keine lose Sammlung von Topstars, sondern ein funktionierender Verbund exzellenter Individualisten ist, der für eine gemeinsame Sache, für ein großes Ziel kämpft.

Er ist damit im Grunde der größte X-Faktor bei den Franzosen.

Frankreich: Am eigenen Ego zerschellt

Schließlich hat die Vergangenheit gezeigt, dass sogar die Franzosen selbst bei einer WM – 2010 war das - schon an der fehlenden Chemie zerschellt sind. Was nutzt extreme Exzellenz auf dem Platz in der Theorie, wenn das Miteinander in der Praxis jede Kreativität im Keim erstickt?

2026 ist anders. Mbappe ist anders, schließlich galt er beim Parade-Negativbeispiel Real Madrid in der vergangenen Saison als Wurzel allen Übels.

Doch eine im Moment perfekt ineinandergreifende Kombination aus Qualität, Souveränität und Mentalität macht Frankreich so gefährlich – und zum wohl heißesten Anwärter auf den Titel.

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WM 2026: Deschamps' Meisterwerk?

Gleichzeitig könnte sich Deschamps mit dem erneuten Titelgewinn verabschieden und sich zugleich endgültig von einer Diskussion emanzipieren, in der seine Leistungen als Nationaltrainer oft unterschätzt und etwas abschätzig bewertet wurden.

Dieser Titel wäre sein Meisterwerk.

Denn er hat eine Mannschaft geformt, die nicht nur zaubert, sondern auch arbeitet, die alle wichtigen Attribute vereint. "Sie sind sich auch nicht zu schade, dreckige Arbeit zu verrichten. Und das zeichnet große Mannschaften aus", sagte ARD-Experte Bastian Schweinsteiger.

Es gibt sie eben, die Anzeichen.

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