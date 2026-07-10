NFL in München: So wird die Allianz Arena für Lions vs. Patriots umgebaut

NFL NFL: Monster-Run und irre Catches! Travis Kelces beste Plays Videoclip • 02:33 Min Link kopieren Teilen

Im November kommt die NFL wieder nach Deutschland. Genauer gesagt nach München in die Allianz Arena, die noch zu einem NFL-tauglichen Stadion umgewandelt werden muss.

Nächste Livestreams Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Gleich live Live in 39 Minuten • Radsport Tour de France im Livestream: 7. Etappe Verfügbar auf Joyn 270 Min Aktionsmenü öffnen Gleich live Live in 39 Minuten • Radsport Tour de France im Livestream: 7. Etappe Verfügbar auf Joyn 270 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 21:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Spanien - Belgien im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 21:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Spanien - Belgien im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 11.07. 07:00 • Rugby Nations Championship: Neuseeland - Italien im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 11.07. 07:00 • Rugby Nations Championship: Neuseeland - Italien im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 11.07. 09:20 • Rugby Nations Championship: Australien - Frankreich im Livestream Verfügbar auf Joyn 155 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 11.07. 09:20 • Rugby Nations Championship: Australien - Frankreich im Livestream Verfügbar auf Joyn 155 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 11.07. 10:40 • Motorsport MotoGP - der Deutschland-GP live Verfügbar auf Joyn 70 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 11.07. 10:40 • Motorsport MotoGP - der Deutschland-GP live Verfügbar auf Joyn 70 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 11.07. 11:00 • Fussball Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 11.07. 11:00 • Fussball Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 11.07. 12:00 • Rugby Nations Championship: Japan - Irland im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 11.07. 12:00 • Rugby Nations Championship: Japan - Irland im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 11.07. 13:35 • Motorsport GT Masters: Nürburgring, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 85 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 11.07. 13:35 • Motorsport GT Masters: Nürburgring, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 85 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 11.07. 14:45 • Rugby Nations Championship: Fidschi - England im Livestream Verfügbar auf Joyn 155 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 11.07. 14:45 • Rugby Nations Championship: Fidschi - England im Livestream Verfügbar auf Joyn 155 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

- Anzeige -

- Anzeige -

Allianz Arena: Diese Veränderungen stehen bevor Für das Spiel in München ist die Planung schon voll im Gange. Ziel soll sein, die bewährten Konzepte aus den vergangenen beiden Spielen weiterzuentwickeln. Dabei will man den neuen Anforderungen der NFL natürlich gerecht werden. Fest steht: Auf die Allianz Arena kommen mehrere bauliche Modifikationen zu. Dazu zählt zum einen der Umbau des Spielfeldes, zum anderen aber auch die Einrichtung temporärer Medien- und Coachingbereiche. Aus der Vergangenheit wissen wir, dass das Spielfeld an die amerikanischen Spielfeldmaße angepasst werden musste, wofür die Endzonen erweitert wurden. Außerdem wurden oberhalb der Medientribüne mehrere Medienkabinen errichtet. Zudem wurden in einer VIP-Loge Coaching-Kabinen angebaut. Auch die Spielerkabinen wurden für den Bedarf der NFL erweitert. Auch interessant: NFL-Spielplan: Preseason-Duelle stehen fest - Alle Partien in der Übersicht

- Anzeige -