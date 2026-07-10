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NFL in München

NFL in München: So wird die Allianz Arena für Lions vs. Patriots umgebaut

Aktualisiert:

von Julian Bachmann

NFL

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Videoclip • 02:33 Min

Im November kommt die NFL wieder nach Deutschland. Genauer gesagt nach München in die Allianz Arena, die noch zu einem NFL-tauglichen Stadion umgewandelt werden muss.

Am 10. Juli startet der Ticketverkauf für das NFL Munich Game. Das Spiel zwischen den Detroit Lions und den New England Patriots findet am 15. November 2026 statt.

NFL-Spiel in München: Detroit Lions gegen New England Patiots - so kommen Fans diese Woche an Tickets

Damit die Allianz Arena den Bedingungen eines NFL-Stadions gerecht wird, müssen noch ein paar Dinge angepasst werden.

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NFL Munich Game 2026: Alle guten Dinge sind drei in München

Die gute Nachricht: Wir wissen, dass die Allianz Arena als NFL-Stadion funktioniert. Schließlich fungierte sie bereits im Jahr 2022 beim Duell Seattle Seahawks gegen die Tampa Bay Buccaneers als Austragungsort. 2024 spielten die New York Giants gegen die Carolina Panthers auf dem Münchner Rasen.

Nun steht das dritte NFL-Spiel in der bayerischen Landeshauptstadt bevor. Doch welche Dinge müssen angepasst werden, damit die Allianz Arena NFL-tauglich wird?

Auch interessant: Chapeau, NFL! Detroit Lions gegen New England Patriots in München ist die perfekte Ansetzung - ein Kommentar

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Allianz Arena: Diese Veränderungen stehen bevor

Für das Spiel in München ist die Planung schon voll im Gange. Ziel soll sein, die bewährten Konzepte aus den vergangenen beiden Spielen weiterzuentwickeln. Dabei will man den neuen Anforderungen der NFL natürlich gerecht werden.

Fest steht: Auf die Allianz Arena kommen mehrere bauliche Modifikationen zu. Dazu zählt zum einen der Umbau des Spielfeldes, zum anderen aber auch die Einrichtung temporärer Medien- und Coachingbereiche.

Aus der Vergangenheit wissen wir, dass das Spielfeld an die amerikanischen Spielfeldmaße angepasst werden musste, wofür die Endzonen erweitert wurden.

Außerdem wurden oberhalb der Medientribüne mehrere Medienkabinen errichtet. Zudem wurden in einer VIP-Loge Coaching-Kabinen angebaut. Auch die Spielerkabinen wurden für den Bedarf der NFL erweitert.

Auch interessant: NFL-Spielplan: Preseason-Duelle stehen fest - Alle Partien in der Übersicht

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