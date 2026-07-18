WM 2026: Gianni Infantino fliegt im Privatjet zweimal um die Welt

FIFA-Präsident Gianni Infantino ist bei der Fußball-WM in Nordamerika insgesamt zweimal um die Welt geflogen, um so viele Spiele wie möglich zu erleben.

Nach Berechnungen des "Spiegel" legte der Präsident des Weltverbands FIFA Gianni Infantino in einem Privatjet während der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada bis vor dem Finalwochenende insgesamt 93.524 Kilometer zurück - und umrundete damit mehr als zweimal die Erde. Das gehe aus den Daten von "Flightradar24" hervor, berichtete das Magazin.

Dabei wurden zwei Langstreckenflüge nach Doha und zurück nicht berücksichtigt, mit denen Infantino einen Kondolenzbesuch in Katar nach dem Tod des ehemaligen Emirs Hamad bin Chalifa Al Thani, der die WM 2022 ins Land geholt hatte, absolvierte. Auch ohne diesen "Abstecher" habe der Privatjet insgesamt knapp 813 Tonnen CO2 ausgestoßen.

Doch Infantino war damit nicht allein: Insgesamt sei die Zahl der Flüge mit Privatjets während der WM deutlich angestiegen, berichtete der Spiegel. Schon vor dem Turnierbeginn hatte die Firma WingX, ein Datenlieferant für die Privatjetindustrie, 73.200 zusätzliche Flugbewegungen prognostiziert. "So etwas hat es in dieser Form noch nicht gegeben", sagte der Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt.

Auch interessant: Das Spiel um Platz 3 muss endlich abgeschafft werden - ein Kommentar