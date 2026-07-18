ran Fußball WM 2026: So wild feiert Lamine Yamals Freundin Spaniens Finaleinzug Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

Seit der EM 2024 wird Spaniens Linksverteidiger in Deutschland ausgepfiffen. Dabei ist Marc Cucurella längst zum Weltklasseverteidiger gereift, gegen Frankreich überragte er. Im Falle des WM-Gewinns kündigt er völlig überraschend seinen Rücktritt an.

In Deutschland wird Marc Cucurella immer noch in erster Linie mit seinem Handspiel bei der Europameisterschaft 2024 in Verbindung gebracht. Spaniens Linksverteidiger blockte damals einen Schuss von Jamal Musiala in der Verlängerung des Viertelfinals mit der Hand, der Pfiff von Schiedsrichter Anthony Taylor blieb aber aus. Deutschland verlor das Spiel und schied aus der Heim-EM aus. Seitdem wird Cucurella bei Spielen in Deutschland immer wieder mit Pfiffen bedacht, obwohl der Mann mit der markanten Lockenmähne den Ball nicht absichtlich mit der Hand spielte - für die Fehlentscheidung des Schiedsrichters und das Nichteingreifen des VAR war Cucurella ohnehin nicht verantwortlich. Deshalb ist Spanien so gut - Trainer, Abwehr, Rodri Den 27-Jährigen auf diese Szene zu reduzieren, wird ihm sowieso nicht gerecht. Der einstige Buhmann hat sich längst zu einem der besten Linksverteidiger der Welt entwickelt - und zu einem Marketing-Gag von Google. Sucht man dort nach seinem Namen, wird er als eine Comic-Katze mit einer langen Mähne angezeigt, die seiner Haarpracht durchaus ähnelt. Vielleicht trägt die überragende Leistung des Spaniers im WM-Halbfinale gegen Frankreich am Dienstag nun dazu bei, dass auch in Deutschland künftig anders auf ihn geblickt wird.

Marc Cucurella als Comic-Katze Bild: Screenshot: Google

- Anzeige -

- Anzeige -

Marc Cucurella kommt nach seiner Gelben Karte ohne Fouls aus Nominell war es die Aufgabe des Linksverteidigers, den aktuellen Weltfußballer Ousmane Dembélé aus dem Spiel zu nehmen. Da die Franzosen in der Offensive aber ständig rotierten, bekam der Verteidiger es mit allen hochkarätigen Stars der "Equipe Tricolore" zu tun. Gleich zweimal rettete er in höchster Not gegen Kylian Mbappé (67., 90.) und verhinderte so Gegentore. Michael Olise vom FC Bayern foulte er in der 31. Minute und sah dafür die Gelbe Karte. "Schock für Les Bleus": Pressestimmen zum Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich Dass Cucurella in der Folge trotzdem den Großteil seiner Zweikämpfe gegen Mbappé, Dembélé, Olise und Bradley Barcola gewann, keine weiteren Fouls beging und den Abpfiff auf dem Platz erlebte, war eine Meisterleistung.

Cucurella wechselt nach der WM zu Real Madrid "Das ist so verrückt! Wir sehen uns in New York", jubelte Cucurella bei Instagram nach dem Spiel und erhielt zahlreiche Glückwünsche. "Top Performance, mein Freund", schrieb beispielsweise der langjährige Chelsea- und England-Verteidiger John Terry. Seit 2022 konnte Terry Cucurella an der Stamford Bridge bewundern, nun endet die Zeit des Spaniers beim FC Chelsea. Für eine Ablösesumme von 55 Millionen Euro plus Bonuszahlungen wechselt Cucurella zurück in die Heimat zu Real Madrid – es ist einer der Blockbuster-Transfers in diesem Sommer. Der Transfer zu Real unterstreicht die Entwicklung Cucurellas zum Weltklasse-Verteidiger. Dabei schaffte der in der Gemeinde Alella in Katalonien geborene Abwehrspieler einst ausgerechnet beim großen Rivalen FC Barcelona den Durchbruch nicht.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

- Anzeige -

- Anzeige -

Chelsea zahlte 65 Millionen Euro für Cucurella Barca verlieh ihn zunächst an den SD Eibar, später dann zum FC Getafe. Beim Madrider Vorstadtklub entwickelte sich Cucurella zum Stammspieler, woraufhin Brighton & Hove Albion auf den Verteidiger aufmerksam wurde und ihn im Sommer 2021 in die Premier League holte. Frankreich bleibt chancenlos - Spanien zieht ins Finale ein Cucurella steigerte seinen Marktwert mit guten Leistungen, für rund 65 Millionen Euro wechselte er zum FC Chelsea, wo er endgültig zum internationalen Top-Spieler und zum Eckpfeiler der spanischen Nationalmannschaft reifte. Mit den Blues gewann er 2025 die Conference League und die Klub-WM, im Jahr zuvor mit Spanien die EM. Bei der Europameisterschaft verdrängte er Alejandro Grimaldo und ist seitdem aus der Startelf von Trainer Luis de la Fuente kaum noch wegzudenken.

Thierry Henry lobt Cucurella Der 1,75-Meter-Mann hält als linker Außenverteidiger nicht nur seine Seite in der Defensive dicht, immer wieder leitet er mit seinen Vorstößen auch Chancen der Spanier ein. Zwei Tore bereitete Cucurella bei der WM direkt vor, eine seiner Flanken führte zu dem Elfmeter, den Mikel Oyarzabal zum 1:0 gegen Frankreich verwandelte. Bei insgesamt acht Torchancen von "La Furia Roja" hatte Cucurella seine Füße mit im Spiel, drei davon weist die Statistik als Großchancen aus. Eine Passquote von knapp 91 Prozent unterstreicht die offensiven Qualitäten des Real-Neuzugangs. Weitere Stärken Cucurellas sind sein Stellungsspiel und das Auge für die Situation. "Er ist phänomenal", lobte der frühere Weltklasse-Stürmer Thierry Henry in seiner Rolle als TV-Experte für "CBS Sports": "Ab der 30. Minute mit einer Gelben Karte durchzuhalten und dann die Zweikämpfe gegen Olise oder Dembele zu gewinnen - er hatte sie im Griff."

Tritt Cucurella nach der WM zurück? Für Marc Cucurella könnte der Sommer 2026 den bisherigen Höhepunkt seiner Karriere markieren. Nur noch ein Schritt fehlt zum Gewinn der WM, er könnte als Welt- und Europameister in die Heimat zu Real Madrid zurückzukehren. Um dann seine Nationalmannschaftskarriere im Alter von gerade einmal 27 Jahren zu beenden? "Nachdem ich eine Europameisterschaft und eine Weltmeisterschaft gewonnen hätte, glaube ich nicht, dass ich noch mehr erreichen kann", sagte er in einem Aufsehen erregenden Interview kurz vor dem Finale bei "Movistar" und kündigte seinen Rücktritt an. Schlüsselduelle im Finale: Hier hat Spanien einen klaren Vorteil Und eine weitere Konsequenz hätte der Titelgewinn für ihn: Vor der WM hatte der Linksverteidiger angekündigt, sich im Falle des Triumphs das Gesicht von Trainer Luis de la Fuente auf den Bizeps tätowieren zu lassen. Das Versprechen ging viral, einen Rückzieher wird sich Cucurella wohl kaum erlauben können. Den Gang zum Tätowierer dürfte der baldige Real-Star für den goldenen WM-Pokal aber liebend gerne in Kauf nehmen.

- Anzeige -