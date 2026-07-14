ran Fußball WM 2026: Mats Hummels rechnet mit „So-lala-Finalist“ Videoclip • 01:06 Min Link kopieren Teilen

Die Rückkehr von WM-Fahrer Frenkie de Jong bringt wohl eine Hiobsbotschaft mit sich. Beim Niederländer soll eine schwere Verletzung festgestellt worden sein.

Am Montag wurde Mittelfeld-Star Frenkie de Jong auf dem Trainingsgelände des FC Barcelona gesichtet. Dort soll er Teil der ersten medizinischen Untersuchungen für Teile der Mannschaft gewesen sein. Dabei stellte sich offenbar eine Hiobsbotschaft heraus. Laut der spanischen Sportzeitung "Marca" soll sich de Jong eine schwere Knieverletzung zugezogen haben. Eine finale Diagnose steht offenbar aber noch aus. Daher soll sich der Niederländer in den nächsten Tagen wohl weiteren Untersuchungen unterziehen. Auch interessant: Poker um Jürgen Klopp: DFB und Red Bull treffen sich in München

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De Jong droht Saisonstart zu verpassen Bei der Niederlage der Niederländer nach Elfmeterschießen gegen Marokko im Sechzehntelfinale stand de Jong 110 Minuten auf dem Rasen. Seine Auswechslung ließ jedoch auf keinerlei Verletzung schließen. Umso überraschender ist es, dass laut der "Marca" ein längerer Ausfall drohen könnte. Aktuell steht eine Verletzungspause von bis zu vier Monaten im Raum. Bei einer Pause dieser Länge würde der Mittelfeld-Akteur erst im November zurückkehren und damit weite Teile des Saisonstarts verpassen. Nachrichten, die Hansi Flick und der FC Barcelona nicht gerne hören. Der 29-Jährige gilt bei den Katalanen als Stabilisator im Mittelfeld. Neben Pedri (23) und Gavi (21) trumpft de Jong insbesondere mit seiner Erfahrung und Ruhe am Ball auf. Ein Ausfall von vier Monaten wäre für den amtierenden spanischen Meister daher kaum zu verkraften.