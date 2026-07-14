Das WM-Finale zählt zu den größten Bühnen weltweit. Das wollen sich diese Promis natürlich nicht entgehen lassen.

Oscar-Preisträgerin Jennifer Hudson präsentiert zudem die US-Nationalhymne. Weitere Künstler und Ehrengäste werden in den kommenden Tagen bekannt gegeben, teilte der Weltverband zudem am Dienstag mit.

Das WM-Finale in New York wird zum Schaulaufen der Super-Promis. Bei der Schlussfeier vor dem Endspiel am Sonntag (21.00 Uhr im Joyn-Livestream) im MetLife Stadium in East Rutherford kündigte der Weltverband FIFA unter anderem Weltstars wie Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger oder Robbie Williams an. Auch YouTube-Streamer IShowSpeed wird dabei sein und seinen Song "World Cup (Champions)" performen.

Die Stars der Halbzeit-Show

Erstmals in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften wird es beim Finale in New Jersey auch eine Halbzeitshow geben - angelehnt an den Super Bowl. Auch dafür hatte die FIFA das "Who is who" der Musikbranche verpflichtet. Madonna, Shakira, Justin Bieber, die K-Pop-Band BTS und Coldplay sollen auftreten.

WM 2026: Halbzeitshow beim Finale - Mega-Star verstärkt Line-up um Shakira, Madonna, und BTS

Elf Minuten soll die Darbietung der Stars nach Angaben der Veranstalter dauern, mit Auf- und Abbau der Bühne dürfte dafür die übliche Viertelstunde nicht reichen. Bei der Generalprobe im vergangenen Jahr bei der Klub-WM, als erstmals im MetLife Stadium eine Halbzeitshow aufgeführt worden war, zog sich die Pause über 24 Minuten hin.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte zuletzt schon geschwärmt, dass die Halbzeitshow "definitiv die größte Bühne aller Zeiten" sein werde - mit "ein paar Milliarden" TV-Zuschauern weltweit. Immerhin ist das Spektakel für einen guten Zweck: Die FIFA will für ihren globalen Bildungsfonds 100 Millionen US-Dollar für Kinder einsammeln. Zum Programm gehören auch Figuren der "Sesamstraße" und der "Muppet-Show" sowie der nigerianische Sänger Burna Boy und der venezolanische klassische Dirigent Gustavo Dudamel.