Fußball-WM
WM 2026 - FIFA nennt Namen: Diese Weltstars lassen sich das Finale nicht entgehen!
Veröffentlicht:von SID
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WM 2026: Finale wird zum Mega-Spektakel! Erste Halbzeitshow mit Weltstars
Videoclip • 01:07 Min
Das WM-Finale zählt zu den größten Bühnen weltweit. Das wollen sich diese Promis natürlich nicht entgehen lassen.
Das WM-Finale in New York wird zum Schaulaufen der Super-Promis. Bei der Schlussfeier vor dem Endspiel am Sonntag (21.00 Uhr im Joyn-Livestream) im MetLife Stadium in East Rutherford kündigte der Weltverband FIFA unter anderem Weltstars wie Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger oder Robbie Williams an. Auch YouTube-Streamer IShowSpeed wird dabei sein und seinen Song "World Cup (Champions)" performen.
Oscar-Preisträgerin Jennifer Hudson präsentiert zudem die US-Nationalhymne. Weitere Künstler und Ehrengäste werden in den kommenden Tagen bekannt gegeben, teilte der Weltverband zudem am Dienstag mit.
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Die Stars der Halbzeit-Show
Erstmals in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften wird es beim Finale in New Jersey auch eine Halbzeitshow geben - angelehnt an den Super Bowl. Auch dafür hatte die FIFA das "Who is who" der Musikbranche verpflichtet. Madonna, Shakira, Justin Bieber, die K-Pop-Band BTS und Coldplay sollen auftreten.
WM 2026: Halbzeitshow beim Finale - Mega-Star verstärkt Line-up um Shakira, Madonna, und BTS
Elf Minuten soll die Darbietung der Stars nach Angaben der Veranstalter dauern, mit Auf- und Abbau der Bühne dürfte dafür die übliche Viertelstunde nicht reichen. Bei der Generalprobe im vergangenen Jahr bei der Klub-WM, als erstmals im MetLife Stadium eine Halbzeitshow aufgeführt worden war, zog sich die Pause über 24 Minuten hin.
FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte zuletzt schon geschwärmt, dass die Halbzeitshow "definitiv die größte Bühne aller Zeiten" sein werde - mit "ein paar Milliarden" TV-Zuschauern weltweit. Immerhin ist das Spektakel für einen guten Zweck: Die FIFA will für ihren globalen Bildungsfonds 100 Millionen US-Dollar für Kinder einsammeln. Zum Programm gehören auch Figuren der "Sesamstraße" und der "Muppet-Show" sowie der nigerianische Sänger Burna Boy und der venezolanische klassische Dirigent Gustavo Dudamel.
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