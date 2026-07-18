Auf Joyn ansehen WM 2026: Darum lacht Dembele nach seinen Toren nicht Videoclip • 01:02 Min Link kopieren Teilen

In der Halbzeitpause des WM-Halbfinals gegen Spanien soll es in der Kabine der Franzosen mächtig laut geworden sein.

Mittendrin Ousmane Dembele. Der aktuelle Weltfußballer habe sich sehr geärgert über das mangelhafte Pressingspiel seiner Teamkollegen. Konkret habe der 29-Jährige die unzureichende Koordination im Anlaufen bemängelt, heißt es in der französischen Sportzeitung "L’Equipe". Einige seiner Mitspieler seien daraufhin sehr verärgert gewesen. Der Tenor: Dembele habe sich nur deswegen aufgeregt, weil er selbst Probleme bekam. Die Schuld habe er dann bei anderen gesucht.

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