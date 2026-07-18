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WM 2026: Kabinen-Zoff um Ousmane Dembele? Es ging wohl um die Taktik

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von ran.de

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WM 2026: Darum lacht Dembele nach seinen Toren nicht

Videoclip • 01:02 Min

In der Halbzeitpause des WM-Halbfinals gegen Spanien soll es in der Kabine der Franzosen mächtig laut geworden sein.

Mittendrin Ousmane Dembele. Der aktuelle Weltfußballer habe sich sehr geärgert über das mangelhafte Pressingspiel seiner Teamkollegen.

Konkret habe der 29-Jährige die unzureichende Koordination im Anlaufen bemängelt, heißt es in der französischen Sportzeitung "L’Equipe".

Einige seiner Mitspieler seien daraufhin sehr verärgert gewesen. Der Tenor: Dembele habe sich nur deswegen aufgeregt, weil er selbst Probleme bekam. Die Schuld habe er dann bei anderen gesucht.

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Frankreich war gegen Spanien ohne Chance

Besser wurde es jedenfalls auch nach dem Seitenwechsel nicht bei den sonst so offensivstarken Franzosen. Schon vor der Pause waren sie gegen Spanien in Rückstand geraten, in der zweiten Halbzeit machten die Iberer dann mit dem Tor zum 2:0 alles klar.

Das Thema Pressing aber beschäftigte die Franzosen auch über den Schlusspfiff hinaus. Kylian Mbappe sprach es später ebenfalls an.

"Wir standen im Mittelfeld drei gegen zwei. Das ist schwierig gegen Spanien. Fabian und Rodri hatten jede Menge Zeit zu spielen. Da fehlte die Kommunikation im Pressing", sagte der Kapitän. "Gegen Spanien muss man Mann gegen Mann spielen und sie zum Laufen zwingen. Das haben wir nicht geschafft."

Vielleicht aber klappt es im Spiel um Platz drei schon wieder besser. Das bestreiten die Franzosen am Abend gegen England.

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