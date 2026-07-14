Bei der WM 2026 wurden bereits einige Rekorde gebrochen. Muss in diesem Jahr tatsächlich auch der Uralt-Rekord von Just Fontaine dran glauben?

Bei der Weltmeisterschaft 1958 erzielte Just Fontaine in sechs Spielen 13 Tore. Nie gelangen einem Spieler bei einer WM mehr Tore.

Doch in diesem Jahr kommen dem Franzosen zum ersten Mal seit langer Zeit gleich mehrere Spieler gefährlich nah.

Vor dem Halbfinale können sich Lionel Messi und Kylian Mbappe (jeweils acht Tore) zumindest kleine Chancen auf den Rekord ausrechnen.

Besonders ärgern dürfte sich dabei der Argentinier. Der 39-Jährige könnte beim aktuellen Turnier sogar bereits bei zehn Toren stehen, verschoss jedoch sowohl gegen Österreich als auch gegen Ägypten einen Elfmeter.